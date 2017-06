Odmítl poslušnost, připravil tým o pódium. Není to tak! brání se Pérez

Stáj Force India odjela v Kanadě jeden ze svých nejlepších závodů vůbec. Sergio Pérez a Sebastian Ocon jeli celou dobu na příčkách těsně za stupni vítězů. V druhé polovině sledoval Sergio Pérez zadní křídlo Red Bullu Daniela Ricciarda. Na sjetých gumách neměl šanci ho předjet, ale čekal na svou šanci. Stejně jako týmový kolega Esteban Ocon těsně za ním.

Dvacet kol před cílem slavného závodu v Montrealu zajel dosud stejně rychlý Sebastian Vettel pro nové pneumatiky a v týmu Force India dostali strach: Zrychlí, přiletí zezadu a předjede nás. Navíc ještě o něco blíž byl jeho týmový kolega s Ferrari Kimi Räikkönen. Také na nových gumách.

Oba růžové vozy stále brzdil Ricciardo, Pérez na sjetých gumách proti němu neměl šanci, a tak přišel jasný příkaz: Ocon by měl jít vpřed, má větší šanci dostat se Ricciardovi na kobylku a posunout Force India na stupně vítězů. Ale Pérez řekl ne. „Nechte nás závodit!“ zlobil se do vysílačky. O pár kol později na něj Ocon zaútočil a Pérez pozici ubránil jen za cenu nebezpečného manévru při brzdění do zatáčky. Bylo to opravdu nutné?

„Strávil jsem za Danielem celý závod. Byl jsem opravdu blízko, tlačil jsem na něj a čekal na příležitost. Stačila jediná chyba, jediné zablokování kol a mohl jsem jít před něj stejně jako Esteban na mém místě. Všechno, co jsem potřeboval, byla jediná chyba. Bohužel Daniel jel perfektní závod, za čtyřicet kol nezaváhal.“

Sergio Pérez tvrdí, že vše proběhlo v rámci férového boje a Esteban Ocon prostě nebyl dost dobrý, aby ho předjel. „Esteban mě dojel na mnohem novějších pneumatikách. Ale nikdy nebyl tak blízko, aby mě mohl předjet.“

Pérez Ricciarda předjet nedokázal, přes oba růžové stroje Force India se v závěru prohnal Sebastian Vettel. To znamenalo páté a šesté místo. „Nakonec jsme skončili tak, jak jsme si zasloužili. Věděl jsem, že se Ferrari blíží, ale bojoval jsem s přilnavostí a nemohl toho moc dělat. Ale stále jsem myslel na pódium, i když strategie pro mě nebyla vlbec ideální, k první zastávce jsem jel příliš brzo,“ stěžoval si výřečný Mexičan a vůbec nebral v úvahu fakt, že rychlejší Ocon by se možná před Ricciarda dostal a tým Force India mohl slavit stupně vítězů.

Ocon měl na průběh závodu trochu jiný názor než Pérez. „Bylo to frustrující. Manévr, který předvedl, vůbec nebyl fér! Těsně před zatáčkou, ve vysoké rychlosti, oba jsme mohli dopadnout špatně. Jinak to byl pro mě skvělý závod, škoda, že jsem nedostal šanci předjet Ricciarda. Jsem si jistý, že na poradě s týmem o tom ještě budeme mluvit,“ postěžoval si francouzský závodník, který je největším překvapením letošní sezony formule 1. Ještě jako jezdec série DTM debutoval v F1 na konci loňské sezony v krachujícím týmu Manor, letos už prohání na dráze největší hvězdy Grand prix. A to mu je teprve dvacet let.