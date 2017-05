NBA dostane nového MVP. Bude jím Westbrook, Harden, či Leonard

Individuální ocenění NBA pro sezonu 2016/17 - nominace KIA Most Valuable Player - nejužitečnější hráč

Kawhi Leonard, San Antonio Spurs

James Harden, Houston Rockets

Russell Westbrook, Oklahoma City Thunder Coach of the Year - trenér sezony

Gregg Popovich, San Antonio Spurs

Mike D’Antoni, Houston Rockets

Erik Spoelstra, Miami Heat KIA Rookie of the Year - nováček sezony

Malcolm Brogdon, Milwaukee Bucks

Joel Embiid, Philadelphia 76ers

Dario Šarič, Philadelphia 76ers KIA Defensive Player of the Year - obranář sezony

Kawhi Leonard, San Antonio Spurs

Rudy Gobert, Utah Jazz

Draymond Green, Golden State Warriors KIA Sixth Man Award - šestý muž sezony (náhradník)

Lou Williams, Houston Rockets

Andre Iguodala, Golden State Warriors

Eric Gordon, Houston Rockets KIA Most Improved Player - hráč s největším zlepšením

Rudy Gobert, Utah Jazz

Nikola Jokič, Denver Nuggets

Jannis Antetokunmpo, Milwaukee Bucks