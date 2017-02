Česko vs. sestry Williamsovy. To by byl ve Fed Cupu hit všech hitů

Spousta dalších skutečností je nejasná. Třeba přesné místo utkání, povrch kurtu a obsazení hlavních rolí. Kapitán Pála by v ideálním případě nasadil Karolínu Plíškovou, Kvitovou, Strýcovou a Šafářovou. Americká šéfka Rinaldiová by kontrovala sestavou z členek Top 20: Serena a Venus Williamsovy, Keysová, Vandewegheová.

„Kdyby nastoupily Serena s Venus, bylo by to strašně těžké,“ řekla Strýcová po víkendovém vítězství nad Španělskem. „Ale byla by to výzva. My máme výzvy rády a rády je překonáváme.“

„Sportovní atraktivita duelu by byla mimořádná,“ přikyvuje Miroslav Černošek, majitel agentury Česká sportovní, která zajišťuje chod fedcupové reprezentace.

Jenže reálný stav věcí působí o něco méně blyštivě. Je jisté, že obhájkyně titulu budou muset oželet zraněnou Kvitovou, jejíž nešťastný osud stále dojímá parťačky i protivnice. Nejistá je účast dalších Pálových slečen, neb termín a dějiště se příliš nehodí do turnajového kalendáře WTA.

„Jsou zcela mimo program našich klíčových hráček, takže mě čeká řada náročných jednání,“ tvrdí Černošek. „Opět se bude zvažovat a probírat, jak moc máme ohrozit jejich individuální kariéry nekoncepční účastí ve Fed Cupu.“

Koncem dubna začíná evropská antuková šňůra. Výprava přes Atlantik a zpět těsně před jejím startem zapadá do rozvrhu Plíškové a spol. asi jako granát do záhonu macešek. Američanky musí podstoupit jen jeden přesun, z domova do Evropy.

Přesto není pravděpodobné, že se tentokrát nechají naverbovat sestry Williamsovy, finalistky nedávného Australian Open. Sereně táhne na 36, Venus dokonce na 37 let. Ve Fed Cupu se objevují zřídkakdy. Často zejména proto, aby splnily kritéria pro účast na následující olympiádě.

Pála se však v neděli ptal: „A proč by nemohly hrát? Venus loni válela proti Polsku.“

Leccos naznačí následující měsíce, v nichž tenistky čekají prestižní podniky v Dubaji, Indian Wells a Miami. Záleží na momentální pohodě a zdraví kandidátek nominace. Třeba ranařka Keysová po listopadové operaci zápěstí ještě letos nemá za sebou ani zápas.

A co se týče Williamsových, předevčírem na Havaji po triumfu nad Německem napověděla kapitánka Rinaldiová: „Češky jsou hrozně silné. V singlu i deblu. Představují pro nás velkou výzvu. Musíme se připravit. Ony budou favoritkami, ale my nemáme co ztratit a snad je dostaneme pod tlak.“

Její družstvo v úloze outsidera? Leda bez sester. Serena děvčatům přes Twitter blahopřála k postupu. Stala se modelkou jedné ze tří variant titulní strany čerstvého plavkového vydání časopisu Sports Illustrated. O vlastním angažmá ve Fed Cupu ani slovo.

„Přesto letos považuju Američanky za adeptky na pohár,“ tvrdí Pála.

Rinaldiová má v elitní stovce pořadí WTA sedmnáct hráček, včetně Stephensové, Riskeové a McHaleové. Matteková-Sandsová vládne deblistkám. Kdyby se právě s ní střetla na dvorci její kamarádka a turnajová partnerka, měl by hit hitů o tahák navíc. „Ano, bylo by to úsměvné,“ řekla Lucie Šafářová.

Současné přítelkyně se skoro neznaly, leč obě byly v Brně u toho, když se Češky naposled popasovaly s USA v dubnu 2009. Rozhodla čtyřhra. Benešová s Peschkeovou za stavu 6:2, 5:2 nevyužily mečbol, načež předvedly famózní obrat Huberová s... Ano, s Mattekovou-Sandsovou.

„To víte, že si občas vzpomenu. Ale oklepali jsme se z toho docela dobře, ne?“ pravil Pála v neděli v Ostravě. „Kdyby to tenkrát dopadlo jinak, dějiny by běžely jinou cestou a třeba by pak nepřišla tahle zlatá éra.“

Pět titulů v šesti letech. Pálovy dívky se staly postrachem Fed Cupu.

Teď by za oceánem rády upravily negativní vzájemnou bilanci 2–9. Chtějí oprášit vzpomínky na poslední výhru nad Amerikou, kterou v říjnu 1985 v japonské Nagoji zařídily Mandlíková se Sukovou. Vábí je další domácí finále proti vítězkám druhého semifinále Švýcarsko–Bělorusko, které by zřejmě znovu vyprodalo 0 2 arenu.

V jakém složení však do USA vyrazí? Kam přesně? A postaví se jim do cesty obávané sestry? Nebo aspoň jedna z nich? To se ukáže až v příštích měsících.