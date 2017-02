NY Knicks tápou, i tak jsou nejdražším klubem NBA. Stojí za 84 miliard

Knicks profitují i z investice miliardy dolarů do renovace slavné Madison Square Garden, která nabídla další možnosti sponzoringu a zvýšila kapacitu hlediště.

Podle Forbesu klub vykázal v uplynulé sezoně rekordní zisk soutěže ve výši 141 milionů dolarů (3,5 miliardy korun). A to i přesto, že z 82 zápasů základní části 50 prohrál.

Ani letos to s postupem do play-off nevypadá příliš nadějně, jsou na 12. místě Východní konference NBA s bilancí 23 výher a 33 porážek - do bojů o titul postupuje osm nejlepších.

Klub navíc provází řada eskapád - od snahy vyměnit hvězdu Carmela Anthonyho, přes neomluvenou absenci Derricka Rose během jednoho z utkání až po spor vedení klubu v čele s majitelem Jamesem Dolanem s bývalou hvězdou klubu Charlesem Oakleym.

K zisku pomohla vedení týmu nová smlouva s lokální kabelovou společností MSG, která za roční práva zaplatila 100 milionů dolarů.

Pětici nejhodnotnějších klubů doplňují Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Chicago Bulls a Boston Celtics. Obhájci titulu Cleveland Cavaliers jsou v tomto pořadí až jedenáctí.