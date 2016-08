Víkendový úkol splnili. Baseballisté Nuclears mají postup ve vlastní režii

A co víc, postup do nejvyšší domácí soutěže mají před závěrečným dvojzápasem pořád ve svých rukou. „Pokud teď dvakrát porazíme Blansko, už nás nikdo nebude moct v tabulce z postupového místa odsunout,“ hlásil trenér třebíčských Nuclears Pavel Jozek.

Na aktuálně čtvrtou pozici vynesla jeho svěřence zatím poslední dvě víkendová vítězství 9:8 a 15:5. „Jsme samozřejmě moc spokojeni, protože tyhle výhry jsou pro nás opravdu mega důležité,“ přiznal Jozek.

Výhry zajistil týmový výkon

Vědomí, že musí proti SaBaTu bezpodmínečně uspět, s sebou ovšem na pálky třebíčského týmu přineslo i nervozitu. Tedy alespoň v prvním utkání, které nakonec domácí urvali tím nejtěsnějším bodovým rozdílem.

„Bylo to velké drama,“ souhlasně pokyvoval hlavou kouč Nuclears. „A z našeho pohledu snad úplně první zápas v extraligové nadstavbě, který jsme takhle o bod vyhráli,“ připomněl Jozek předchozí čtyři duely, v nichž se nakonec štěstí přiklonilo pokaždé na stranu soupeře.

Ve druhém sobotním souboji už potom Třebíč nedala SaBaTu šanci, pražský tým vyprovodila ze hřiště s debaklem 5:15.

„Pochválit tentokrát jen jednoho hráče, to bych nemohl, byl to totiž ten opravdový týmový výkon,“ nešetřil komplimenty na adresu svých svěřenců.

A stejný by Nuclears potřebovali předvést také v pátek v Blansku a následně potom o den později v sobotu opět v domácím prostředí.

„Blansko už má teď jistotu účasti v extralize, takže nervozita bude určitě spíš na naší straně,“ přiznal Jozek s tím, že Třebíči by nakonec k postupu teoreticky stačila jenom jedna výhra. Jenže to by pak musel Jablonec v soubojích s Frýdkem-Místkem také minimálně jednou ztratit.