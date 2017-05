Basketbalistky vsadí na domácím ME na sestry Elhotovy i americkou posilu

Oproti předchozímu šampionátu v roce 2015 je kádr výrazně omlazený, Beneš pozval jen pět tehdejších hráček. A to Kateřinu Elhotovou, Terezu Vyoralovou, Alenu Hanušovou a Ilonu Burgrovou z mistrovského USK Praha a Michaelu Stejskalovou ze španělského klubu Gran Canaria.

Tehdejší kapitánka Veronika Bortelová ukončila kariéru stejně jako další opora Jana Veselá. V nominaci se nedostalo na některé dlouholeté reprezentantky Romanu Hejdovou a Kateřinu Bartoňovou, pozvánku odmítly Kateřina Hindráková, Tereza Peckova či Kamila Štěpánová.

Julia Reisingerová (vlevo) z Karlových Varů sleduje, jak Kia Vaughnová z USK Praha doskočila míč.

Devatenáctiletá pivotka Julia Reisingerová má pozastavenou účast v národních týmech od České basketbalové federace.

„Byly tam některé omluvenky, které nás mrzely. Štěpánová, Hindráková, Pecková, ty měly šanci v týmu být, ale nominace se vzdaly. Jinak jsme vybrali snad to nejlepší, co jsme měli k dispozici. Žádné velké překvapení tam není,“ uvedl Beneš. „Během posledních dvou let jsme vyzkoušeli 42 hráček, abychom je viděli zblízka. Z toho jsme vybrali tuto nominaci.“

Do národního týmu se pro velkou akci naopak po třech letech vrací vicemistryně světa z roku 2010 Petra Kulichová. Vedle ní úspěšný šampionát v Česku zažily ze současné nominace už jen Kateřina Elhotová a Burgrová.

„Od MS 2010 nám tam zůstaly jen tři hráčky. Navíc je to v podstatě úplně nové družstvo i proti poslednímu šampionátu. Je to mladý talentovaný tým, který má před sebou budoucnost, a je na hráčkách, aby nás a diváky přesvědčily,“ řekl Beneš.

Šanci bojovat o první nominaci na evropský šampionát mají vedle Vaughnové také Pavla Švrdlíková, Klára Rosenbaumová, Jana Hausknechtová, Renata Pudláková, Petra Záplatová, Eva Kopecká, nebo teprve osmnáctiletá Veronika Voráčková.

Kateřina Elhotová u poháru pro vítězky mistrovství Evropy basketbalistek v Praze a Hradci Králové.

Poprvé na velké seniorské akci si může zahrát také Karolína Elhotová, která si může v národním dresu zahrát se sestrou Kateřinou. Turnaj se odehraje v Hradci Králové a Praze od 16. do 25. června.

„Jsou tam mladé holky, které si mohou vybojovat účast. A když se jim to nepovede, bude to pro ně během přípravy minimálně dobrá zkušenost do budoucna,“ řekl Beneš. Volbu kapitánky nechá na hráčkách.

Reprezentace se sejde už v pondělí v Lázních Bělohrad, kde hráčky čeká rekondiční a regenerační soustředění. Chybět ještě bude Vaughnová, která se hned po konci ligové sezony připojila k týmu zámořské WNBA New York Liberty, kde už stihla odehrát dva přípravné zápasy a odstartuje sezonu.Národní tým doplní až na začátku června.

Přijde tak o turnaj v Karlových Varech, stihnout by měla ale čtyři přípravná utkání včetně generálky 8. a 9. června s Chorvatskem.