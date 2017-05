Reprezentantka Hrbková se stala nejlepší házenkářkou německé ligy

Úspěch českých barev podtrhla druhým místem další hvězda národního celku Iveta Luzumová z Thüringer HC.

Devětadvacetiletá Hrbková nastřílela v uplynulé sezony bundesligy 210 ze 715 branek Göppingenu. Celkem 133 gólů dala ze hry a 77 ze sedmimetrových hodů. Druhá v pořadí Laura Vasilescuová vstřelila 189 branek.

„Ocenění pro nejlepší hráčku bundesligy jsem vůbec nečekala. Když mi to trenér na tréninku oznamoval, moc jsem tomu nevěřila. Možná ještě teď mi nedochází, jak je možné, že se to stalo,“ uvedla v tiskové zprávě českého svazu Hrbková.

„Když se podívám zpětně, kdo to kdy vyhrál, byly to převážně Němky, které hrají za národní výběr a myslím, že jsou o hodně lepší než já. Jsem k sobě hodně kritická a nikdy nejsem spokojená sama se sebou. Ale teď už bych snad trošku spokojená být mohla,“ doplnila s úsměvem.

S Göppingenem obsadila v této sezoně desáté místo. „Velkou část sezony jsem byla nejlepší střelkyní bundesligy, a tak se mě už dlouho každý ptal, co na to říkám, jak to prožívám. Já jsem odpovídala, že na góly nehledím, že je to zásluha celého týmu a že bych všechny své góly vyměnila za to, kdybychom měli v tabulce o pár bodů víc,“ uvedla.

„Ale teď na konci sezony mě samozřejmě těší, že jsem udržela pozici nejlepší střelkyně soutěže a z toho všeho mám obrovskou radost,“ dodala Hrbková.

Nejlepší českou házenkářku z roku 2015 čeká v červnu play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa proti Turecku. „Doufám, že v sobě všichni ještě najdou poslední síly a zabojujeme o postup. Pro mě znamená skutečně hodně dostat se na mistrovství do Německa. Samozřejmě, Turkyně jsou specifický soupeř. Zatím přesně nevím, co od nich můžeme očekávat, ale myslím si, že už jsme dokázaly porazit jiné týmy. A pokud chceme na šampionátu uspět, musíme Turkyně porazit,“ dodala.