Příběhy z veletrhu talentů: zahanbený Durant a Leonardova slabina

Před letošním Combine se ozval Kevin Durant, hvězda favorita celé ligy Golden State. „Radši zůstaňte sedět doma na zadku a ve volném čase trénujte individuálně,“ dal jasně najevo svůj názor nejužitečnější hráč NBA z roku 2014.

Durant se zúčastnil Combine před deseti lety a následně byl vybrán v draftu na pozici dva za pivotem Gregem Odenem. On si ale stejně jako mnoho dalších myslí, že Combine je více zaměřený na fyzické přednosti než na vyhodnocení hry mladého basketbalisty.

„Pamatuji si to jako včera. Všichni atletičtí trenéři se mi smáli u bench pressu. Úplně se mi vysmívali, že nezvednu 185 liber (necelých 84 kilogramů). Já si jen říkal, ať už mě nechají a dají mi do ruky míč, abych jim mohl ukázat, co umím. Byl jsem jediný, kdo zvedl tak málo, styděl jsem se,“ vzpomíná Durant.

Zbytek už známe. KD vyhrál cenu pro nováčka roku, doteď byl osmkrát v Utkání hvězd NBA, čtyřikrát byl nejlepším střelcem ligy.

„Věděl jsem, že když budu na sobě tvrdě dřít, na téhle hlouposti vůbec nebude záležet. Byl jsem podle drilů nejhorší ze všech na kempu a pak toho prvního ani nedraftovali. K čemu to tedy je? Basketbal není jako americký fotbal, kde na Combine záleží hodně,“ pokračuje Durant.

Nate Newton je ředitelem NBA Draft Combine. Roy Williams (vlevo) předává zkušenosti Justinu Jacksonovi.

Durantovi oponoval v televizní show další hvězdný hráč a devítka draftu 1997 Tracy McGrady.

„Ne každý je Kevin Durant, aby se mohl vykašlat na Combine. O něm se už dopředu vědělo, že je skvělý, ale takhle to není u všech hráčů. Chtěl bych vidět nejlepší hráče na Combine, bylo by to zajímavé.

Naopak s Durantem částečně souhlasí jeden z nejlepších vysokoškolských trenérů historie, slavný kouč John Calipari z univerzity Kentucky.

„Možná má pravdu. Pro některé hráče nemá smysl chodit na Combine a pak se tam třeba zranit nebo tak. Kluci takhle těsně před draftem nechtějí hrát pět na pět, aby nedošlo ke zranění, které pokazí jejich kariéru. Skauti mají dostatek jejich zápasů na videu,“ říká Calipari.

Durantův názor ohledně nedůležitosti Combine potvrzuje i příběh Kawhiho Leonarda, dnes hvězdy San Antonia. Ten byl v roce 2011 vybrán na patnáctém místě draftu Indianou a okamžitě poslán do týmu Spurs výměnou za rozehrávače George Hilla.

Kawhi Leonard ze San Antonia zasmečoval do koše LA Lakers.

Leonard byl prý v hledáčku Phoenixu Suns, kteří vybírali na třináctém místě, ale nakonec se rozhodli pro Markieffa Morrise.

Tehdy se štáb poradců okolo nového generálního manažera Lance Blankse se rozhodl nedoporučit Leonarda svému šéfovi, protože se prý příliš potil a nepůsobilo to důvěřivě. Navíc se choval nervózně a když bylo jeho sako po pohovoru celé propocené, rozhodli se Suns neriskovat.

Teď by si zřejmě nejradši vyškrábali oči. Minuli nejužitečnějšího hráče finále 2014 a jednoho z nejlepších hráčů současné NBA.