Navrátil skončil na úvod SP v extrémních skocích do vody třetí

Navrátil se postavil na 27 metrů vysoký můstek po šestiměsíční pauze.

„Ve vzduchu jsem měl obavy a strach jak z výšky, z dopadu, tak i ze zvládnutí obtížnosti skoků. Přistoupil jsem k tomu pečlivě a během prvních dvou tréninkových dnů jsem natrénoval čtyři závodní skoky, při nichž jsem se i pěkně omlátil. Naštěstí ne natolik, aby mě to ovlivnilo v dalších dnech,“ uvedl Navrátil v tiskové zprávě.

Klíčový byl pro českého reprezentanta velmi podařený první skok finálového dne, za nějž obdržel vysoké známky od 8,5 do 9,5. Za Navrátilem skončil těsně čtvrtý Mexičan Jonathan Paredes, který ztratil jen 95 setin bodu.

Navrátil si letos nachystal i jednu novinku. „Připravil jsem si skok s rozběhem, který jsem trénoval a zkoušel právě v Abú Zabí. Je to něco nového a do budoucna mohu k rozběhu přidat i další a ještě obtížnější skok, v němž by mohlo být o vrut navíc. Momentálně mě bolí celé tělo a potřebuji teď pár dní klidu na regeneraci,“ řekl.

Jednorázový Světový pohár organizuje mezinárodní plavecká federace FINA, která by ráda prosadila extrémní skoky do programu olympijských her. Funkcionáři se snaží, aby premiéru stihli už v Tokiu 2020.

Navrátil se hodlá zúčastnit i Světové série, která začne 24. června v Irsku. V červenci ho pak čeká mistrovství světa v Budapešti, kde by rád zaútočil na medaili. Při premiéře v Barceloně 2013 obsadil čtvrté místo.