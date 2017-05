Paříž, smích a slzy. Jak tenisové Roland Garros prožívá návrat Kvitové

To, že její tvář opět ovládl úsměv, bylo potvrzením výtečné sportovní zprávy: necelého půl roku poté, co hvězdnou tenistku v jejím bytě v Prostějově pořezal na levačce neznámý zločinec, se vrací na scénu.

Jenže v den, kdy jí Paříž poskytla rozzářenou náruč, měly úsměvy i opačné doplňky.

Silné dojetí v hlase, který měnil tón při vzpomínkách na nejtěžší momenty života.

A lesk slz v jejích očích.

Když nejde o život, jde o...

Ne, nebyl to co do zájmu jednoznačný trhák pátečního „preview“ Roland Garros, druhého grandslamu roku. Příchod Kvitové na tiskovou konferenci viděl plný sál – ale podobně plný jako ve chvíli, kdy tu své další kroky a motivace hodinu a půl před Češkou vysvětloval stagnující Novak Djokovič.

Rozhovor s Petrou Kvitovou

Kvitová od 23. prosince nestála před kamerami a neslyšela intenzivní cvakání fotoaparátů. A líčila, co vše se od osudné noci přihodilo.

Jak nedělala kroky, nýbrž krůčky: „Když jsem poprvé vzala raketu do ruky, říkala jsem si: Ne, to není moje raketa, to není moje ruka. Ale každým dnem se to lepšilo.“

I tohle je cíl pařížské mise – odvyprávět svůj boj, s kterým se žádné soupeření o fiftýny nedá měřit. A pak by mělo být čím dál víc tenisu.

Tenisový potlesk ostatně Kvitová slyšela již v pátek v 11.37 dopoledne, dva dny před startem turnaje. V tréninkovém mači vystřihla ukázkový forhend přesně na čáru, několik desítek lidí na tribuně kurtu Suzanne Lenglenové jí uznale aplaudovalo – a ona se zase usmála.

Pak přišel další potlesk, třetí i čtvrtý. Leckdo byl zvědavý, jak si dívka v modrém nátělníku a černých kraťasech povede. Její comeback patří ve městě nad Seinou k hitům.

„Užíváme si to neskutečně. Pro nás všechny je to sen,“ říkal pod palbou pařížského slunce trenér Jiří Vaněk, který hovořil za tým Kvitové. Lidé okolo ní se logicky snaží navrátilkyni uvolnit, dostat její mysl do ideálního stavu. Vypadají jako apoštolové dobré nálady.

„Depka? Nepozoroval jsem to,“ odmítá jej kouč. „Jak se říká, když nejde o život, jde, o víte co... My jsme si na to mohli sáhnout. Stmelilo nás to. Petra je usměvavá holka za každé situace a já úplně žasnu, jak všechno bere pozitivně. Přijala to jako součást života.“

Až brzy vstoupí do arény, bude všechno jiné. A bez ohledu na to, co všechno už v tenisu dokázala, vlastně také nové.

„Petru to posílí do dalších bojů,“ věří pevně Vaněk a v rámci optimismu, k němuž jsou nyní i důvody, dodal: „Když někdy vidím, jaké hraje stopbaly, dělal jsem si srandu, že jí tam doktor zašil možná ještě o trošku víc citu, než měla předtím.“

Těžko soudit podle toho, co těsně před polednem předváděla při tréninku s francouzským sparingpartnerem. Operovaná ruka může zabolet, může podléhat únavě. Tělo najednou bude naplno vystaveno zápasovému nadšení i stresu; pocitům, které nelze nasimulovat.

Riziko to je. Ale ne ve smyslu, že by snad návrat neposvětil Radek Kebrle – machr na operace ruky, který v prosinci ve Vysokém nad Jizerou s kolegy zachránil Kvitové kariéru. „Dal nám zelenou s tím, že nehrozí, že by si měla něco urvat,“ řekl Vaněk. „To pro nás bylo důležité.“

Pohyblivý svátek a Petra K.

Los dvojnásobné vítězce Wimbledonu určil pro 1. kolo Američanku Julii Boserupovou, 86. ženu žebříčku WTA. Právě tím odstartuje její návrat ve velkolepých kulisách.

V Paříži pátek panoval nádherný slunečný den, na okraji Buloňského lesíka se proháněli běžci a téměř letním vzduchem svištěli cyklisté. Tour de France je ale stále daleko, začíná jiný pohyblivý svátek – abychom si pomohli spojením, jímž své vzpomínky na Paříž pojmenoval Ernest Hemingway, který tohle město tolik miloval.

Je tu pohyblivý svátek žen a mužů s raketou, kteří se budou bít o čest a slávu na antuce v areálu Rolanda Garrose. A Paříž bude prožívat i jeden takřka románový příběh.

S Češkou v hlavní roli.