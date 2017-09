Naprosto snesitelná lehkost bytí Lucie Šafářové. Ale stále mám sny, říká

Tenis

Dalších 15 fotografií v galerii Lucie Šafářová podala ve třetím kole US Open soustředěný výkon a s Japonskou Kurimi Naraovou neměla velké starosti. | foto: AP

dnes 20:57

New York (Od našeho zpravodaje) Sportovnímu božstvu se v poslední době patrně zželelo Lucie Šafářové. Česká tenistka se po roztodivných nepříjemnostech ocitla v takřka idylické době. Na US Open se v sobotu opět radostně fotila s hloučkem věrných fanoušků. Teprve podruhé v životě v New Yorku postoupila do osmifinále.