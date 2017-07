Maďarská „Železná lady“ Hosszúová v roli národní hrdinky

Před pár hodinami opět přivedla temperamentní diváky v majestátní hale Duna Arena do stavu naprosté euforie. Maďarská plavkyně skončila třetí v závodě na 200 metrů motýlek a vylovila z budapešťského bazénu medaili. V tu chvíli nebylo slyšet vlastního slova, takový byl hluk na zaplněných tribunách.

Když Hosszúová zjistila, že je třetí, radostí zapumpovala rukou a poté ještě dlouho mávala vyprodaným ochozům, které dál bouřily jako mořský příboj. „To povzbuzování slyšíte dokonce i pod vodou,“ popisovala Hosszúová, když přešťastná seděla na tiskové konferenci. Pobaveně se usmála. Maska „Železné lady“, jak si sama říká, náhle spadla.

Hosszúová dokonale plní roli největší tváře světového šampionátu, v bazénu i mimo něj. Shlíží na kolemjdoucí z billboardů, promlouvá k lidem na videích, která odhalují mnohé z jejího soukromí. Kamera ji zachycuje při masážích, cestách ze závodů nebo jak se protahuje ve společnosti Shanea Tusupa, svého manžela a trenéra v jedné osobě.

Jedno takové natočila i po čtvrtečním bronzovém vystoupení. „Bez vás bych to nedokázala, dotlačili jste mě na bednu,“ děkovala fanouškům, zatímco seděla ve voze plujícím noční Budapeští. Svěřovala se jim, jak moc si dobyté medaile váží. „Dlouho jsem na MS motýlkem žádnou nezískala, v roce 2015 jsem dokonce chyběla na stupních vítězů.“

Hovoří bez ostychu, působí uvolněně. Něco takového bylo před pěti lety nemyslitelné. Vždyť jde o tu samou ženu, kterou na londýnské olympiádě semlel tlak a očekávání, ať už ze strany veřejnosti, či médií. Vystudovaná psycholožka tíhu neunesla a výsledkově vyhořela. Byla křehká, stejně jako zní její křestní jméno.

„Železnou lady“ se stala během let následujících, začala trénovat pod vedením temperamentního partnera Tusupa a postupně zpevnila psychiku. Před závody jí pomáhá, když z mysli zcela vytěsní okolí a soustředí se jen na to, že chce uspět. Upne se k tomu, že je to jen o ní a černé čáře značící na dně bazénu její dráhu. A poté zkrátka uspěje.

Za poslední roky se stala jednou z nejlepších plavkyň světa a zavřela ústa kritikům. Na ně si ostatně vzpomněla, když přidávala na Instagram zmíněnou fotografii: „Děkuji i svým haterům, kteří mi vždy dodávají motivaci navíc.“

Na hlavě mívá čepici s rovným kšiltem a nápisem „Iron“. „Lady“, druhý díl její přezdívky, zdobí Tusupovu kšiltovku. Společně tvoří pár a mají úspěšnou značku oblečení a doplňků. Jejich obchod stojí v areálu Duna Areny, mezi produkty nechybí ani panenka Katinka.

Zní to roztomile. Ale skutečná Hosszúová se stala bojovnicí, v bazénu nezdolnou, která vyniká kondicí i zápalem.

Podobně vystupuje také coby mluvčí Světové asociace profesionálních plavců, která bojuje za lepší podmínky pro sportovce. Hosszúová vůbec umíněností připomíná britskou premiérku Margaret Thatcherovou, původní „Železnou lady“.

Loni na podzim ostře kritizovala vedení maďarského plaveckého svazu, jeho šéfa dokonce vyzvala k odstoupení. Nyní je ale v Budapešti zase jednou především v roli sportovkyně. A hrdinky davů. Plní ji precizně.