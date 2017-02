Sdruženář Daněk sahal na juniorském mistrovství světa po medaili

MS juniorů a závodníků do 23 let v klasickém lyžování Park City (USA)

Běh na lyžích - sprint klasickou technikou

Muži do 23 let: 1. Riseth (Nor.), 2. Bolšunov (Rus.), 3. Aurland (Nor.), ...21. Šeller (ČR).

Ženy do 23 let: 1. Dyviková (Švéd.), 2. Murudová (Nor.), 3. Dahlqvistová (Švéd.), ...20. Hynčicová (ČR). Severská kombinace

Junioři: 1. Mäkiaho (Fin.) 25:54,5, 2. Vermeulen (Rak.) -21,6, 3. Hahn (Něm.) -25,6, 4. Daněk -30,5, ..6. Pažout -37,4, 12. Vytrval -1:03,4, Zemek (všichni ČR) nedokončil.