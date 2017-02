Pátý Moravec: Asi mám v sobě něco, co mě vyhecuje v důležitých závodech

Poslední rána vás připravila o medaili...

Za tu bych si namlátil. To se nemělo stát, měla tam být nula na odchod a byla by to potom úplně jiná písnička. Na druhou stranu páté místo beru všemi deseti. Zvlášť po posledních dvou dnech, kdy jsem na tom nebyl zdravotně nejlíp a cítil jsem se prazvláštně.

Co vám bylo? Vždyť už ve čtvrteční smíšené štafetě jste podal výborný výkon.

Ale po ní to nebylo ono. Dnes ráno jsem dokonce ani nebyl stoprocentně přesvědčený, že nastoupím. Dva dny jsem měl ucpané dutiny. Přitom po těle jsem se zároveň cítil dobře. Spíš šlo o takový nekomfortní pocit, kdy člověk jakoby huhňá. Samotný závod byl přesto super.

A páté místo v něm má svoji vysokou cenu.

Jasně, že ve finále jsem i za páté místo strašně rád. Je to takové 50 na 50. Hrozně mě mrzí, že nemám medaili, když byla dneska tak strašně blízko. Ale beru to s pokorou. Teď musím do zítřka nějak přežít a ve stíhačce to bude, doufám, zase kvalitní výkon.

Přiznejte, jaké myšlenky jste měl po stojce na trestném kole?

To jsem ještě nevěděl, jaká je aktuální situace. Jedna rána mimo ve sprintu standardně na mistrovství světa na medaili nestačí. Na trestném kole jsem si ještě nic neříkal. Zato když jsem z něj vyjel a uviděl jsem na tabuli, jak si stojím, hodně jsem si nadával. Takhle pokazit poslední ránu, to bych neměl, na to už jsem moc starej.

Co se při ní stalo?

Byla předržená. Zbytečnej strach, obava. Jako malej kluk.

Poslední kolo jste potom absolvoval s pozdějším vítězem Benediktem Dollem. To vám pomohlo, ne?

Určitě. Měl jsem dost sil, udržel jsem se ho celou dobu. Kdyby tam nebyl, nevím, jestli bych dokázal jet tak rychle. Pravděpodobně bych asi něco ztratil. Na druhou stranu jsem měl poměrně dost sil. Musím poděkovat servisu. Lyže mi jely neskutečně dobře, na louce na přechodu mi Doll cuknul, ale do tunelu jsem ho sjel o patnáct metrů.

Také v minulosti jste byl vždy biatlonistou, který se uměl připravit právě na vrcholné akce. Cítíte, že to máte v sobě?

Snad tohle opravdu umím. Mám v sobě něco, co mě vyhecuje v důležitých závodech. Že bych byl totálním bojovníkem si nemyslím, ale dokážu se absolutně zkoncentrovat na ten výkon.

Pomohlo vám před šampionátem soustředění v Anterselvě? Předtím jste se ve Světovém poháru docela trápil.

Stoprocentně mi pomohlo. Posledních pět dní jsem už na soustředění cítil, že je to dobré, že mám výkonnost, která stačí na takové výsledky, jakým byl potom ten dnešní. Trošku mě mrzí jen ty poslední dva dny v Hochfilzenu, které mě zabrzdily. Po smíšené štafetě jsem si dost věřil, při ní jsem viděl svůj čas zase mezi nejlepšími, a to vám strašně pomůže.

V neděli čeká stíhací závod. Jaké plány v něm máte?

Dvouapůlkilometrový okruh mi tady vyhovuje. Jednoznačně se musím maximálně koncentrovat na střelnici. Jiná cesta k medaile nevede.