ON-LINE: Strachová se loučí se světovými šampionáty. Obhájí bronz?

Pouze jednou stála v letošním Světovém poháru na stupních vítězů. Tehdy v Záhřebu dojela na třetím místě. Jinak vždy Šárka Strachová dojela v nejlepší desítce slalomářek. A stejný cíl si dává i před vystoupením na mistrovství světa ve Svatém Mořici.

„Všechna umístění do desítky jsou fajn, a to, že jsem se udržela v losované sedmičce je samozřejmě taky příjemný pocit, stejně tak i to pódium. Vím, že ta sezona byla příjemná, ale určitě nepatřím mezi favoritky,“ řekla dvaatřicetiletá Češka před startem.



Už dříve Strachová naznačila, že letošní představení ve Svatém Mořici je tím posledním. „Na jaře se rozhodnu, zda budu pokračovat i do olympiády v Jižní Koreji,“ uvedla Strachová, jež do prvního kola slalomu vjede Strachová se startovním číslem 6.

Mezi největší favoritky sobotního ženského slalomu patří Mikaela Shiffrinová, která se do „lesa branek“ vydá úplně první. Američanka před dvěma dny získala stříbrnou medaili v obřím slalomu a potvrdila, že do Švýcarska přicestovala v obrovské formě.

Počítat se však musí i se zkušenou Slovenkou Veronikou Velez Zuzulovou, aktuálně druhou ženou hodnocení slalomářek, nebo domácí naděj Wendy Holdenerovou.

První kolo slalomu začíná v 9.45.