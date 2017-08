Motokrosař Michek pojede v neděli za čtvrtým titulem v řadě

V nedělním šestém podniku v Kaplici je tak motiv jasný. Jihočeský jezdec bude hájit svoji pozici na čele tak, aby si před dvěma posledními závody seriálu vytvořil co nejlepší místo pro čtvrté vítězství v českém mistrovství v řadě. A to na trati, o které říká, že je na ní doma.

Když je kaplická trať s vaším jménem spojována jako domácí, těšíte se na závod víc?

Těším se. Jak říkáte, je to taková domácí trať. Dobře ji znám a znám i pořadatele a lidi, kteří se tam pohybují. Je to i jedna z nejtěžších tratí vůbec a opravdu prověří každého. Pro mě se ale moc nemění od ostatních závodů. I na jiných musím podat podobný výkon, abych uspěl.

Máte na ní naježděno víc než jinde?

V tomhle máte trošku pravdu. Jak je Kaplice skoro za barákem, strávím na ní nejvíc času. Samozřejmě jezdím i po jiných tratích, ale co je doma, člověk využívá víc.

Proč je podle vás těžká?

Je těžké na ní jet rychle, chytnout správný rytmus a udržet ho až do konce. Díky tomu je dobrá na trénink.

Loni jste se právě v Kaplici odrazil k jízdě za titulem. Letos jste už od začátku sezony jednoznačnější a s náskokem vedete celý seriál.

Loni ta první polovina byla taková rozházenější. Byli jsme na sobě naskládaní, dělali jsme docela dobré výsledky všichni a teprve v Kaplici se pole roztrhlo. Mám za to, že jsem vyhrál obě rozjížďky a ten druhý byl trochu víc vzadu. Letos se snažím dělat maximum od prvního závodu. To se mi daří. Je tam trošku bodový náskok, ale já vždycky upozorňuju, že nic nemám v kapse a nemůžu o ničem říct, že to dám v pohodě, dokud nemávne šachovnicový praporek. Může se stát cokoliv. Můžete spadnout, může se zastavit motorka. Až projedu cílem, tak si teprve můžu říct, že mě nikdo nepřeskočí.

Ale vedete. Plníte si předsezonní předsevzetí?

Náš tým Buksa/Ados KTM Racing je český tým. A pro něj je priorita být první v České republice. A tím pádem i pro mě. Potřebuju obhájit titul. Musím se snažit dát maximum právě do tohoto seriálu.

Loni jste vedle českého mistrovství vyhrál i mistrovství Evropy. To ale letos nejedete.

Letos jsme to trochu pozměnili. Mistrovství Evropy nám vypadlo, a titul tak neobhajuju. Vyhrál jsem ho dvakrát za sebou a letos jsme se vrhli na královskou kubaturu mistrovství světa MXGP. Hned týden po Kaplici pojedu na mistrovství světa do Švýcarska a pak zase pojedu hned další týden na mistrovství republiky do Stříbra.

Když jste předtím vyhrál Evropu dvakrát, není škoda, že to nezaokrouhlíte na hattrick?

Já říkám, že škoda je jen dobrého člověka. Trošku asi jo, ale když byla možnost jet mistrovství světa, je to zase o hodně levelů výš. Kromě dobrých závodů je to i dobrý trénink na kvalitních a těžkých tratích.

A jak se vám v seriálu daří?

Máme to postavené tak, že jezdím na závody, které se mi nekryjí s domácím mistrovstvím. Pohybuju se kolem 25. místa. Není to přesně to, co bych si úplně představoval, ale doufejme, že se to zlomí a bude to lepší.

V minulosti už jste mistrovství světa jezdil, ne?

To je pravda. Jezdil jsem kategorii MX2, trochu i královskou kubaturu MXGP a taky hlavně MX3. Tam jsem byl tenkrát celkově druhý v celém seriálu. Dá se říct, že mám za sebou slušné výsledky. Ty současné jsou možná zčásti spojené s tím, že jsem z toho na delší dobu vypadl, ale ta královská třída je prostě mnohem výš. Něco jako když srovnáte silniční motorky. Nejvýš je MotoGP a já dřív jezdil něco jako superbiky.

Plánujete, že byste mistrovství světa jezdil i v příštím roce pravidelněji a s větším důrazem na celkové pořadí?

Uvidíme, jak se to vyvrbí, jak si sednu s týmem, a domluvíme se na tom, co je prioritní a co není. Úplně vymazávat tuhle myšlenku nebudu. Ale zatím je opravdu čas.

Jak už jste říkal, prioritu máte v českém mistrovství. Letos bojujete o čtvrtý titul v řadě. Už se to někomu povedlo?

To se přiznám, že vůbec nevím. Loni jsem to vyhrál potřetí v řadě a tím jsem zakončil takový ten hattrick. Určitě mě motivuje vyhrát šampionát co nejvíckrát v řadě, ale hlavní pro mě je, že když se povede závod a vyhrajete i jeden konkrétní, je to takový pocit k nezaplacení za tu dřinu, kterou tomu obětujete. Proto to dělám.

Konkurence se letos změnila?

Letos k nám přece jenom přiskočilo hodně dobrých kluků ze slabších kubatur. Naše třída se dobře oživila o čtyři nebo pět jezdců. Myslím si, že i v neděli si divák přijde na zajímavý závod. Zřetelně letos není jasné, kdo vyhraje, kdo bude druhý, třetí nebo osmý. Krásně se to mezi sebou míchá a bojuje.

S kým teď nejvíc bojujete?

Jsou tam jména jako Jaromír Romančík, Filip Neugebauer. Petr Bartoš se vždycky dokáže na českých tratích vybičovat k dobrým výkonům. Velmi dobře si vede třeba i další Jihočech Vašek Kovář, který přišel z nižší kubatury a jde mu to i v téhle silnější. Pak je tam i řada cizinců. Dobře si vede třeba Slovák Tomáš Šimko.

Kaplice je šestý závod českého seriálu, který končí po osmi závodech v polovině září. Kdy pro vás ale skončí celá sezona?

Akcí, kterou bych ji chtěl ukončit, je mistrovství světa motokrosu národů. To bude ale záviset na tom, jestli budu v reprezentaci. Ten závod je někdy v říjnu. A to by pak mělo být po sezoně. Ale je to takové pomyslné. Chvilku si dám pauzu, ale pak se už musím fyzicky připravovat na další rok. Od listopadu už jsem zase ve sportovním procesu.