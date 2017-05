Mistryní republiky je Mocná, Bernatová prošla až do finále

Titul mistryně republiky ve volném programu dorostenek (děvčata od 15 let a starší) skončil v Karlových Varech v rukách Juliány Mocné z Prahy. Závodnice domácího TopGym Karlovy Vary sice do boje o medaile nezasáhly, přesto se z pohledu oddílu pořádajícího šampionát z pověření Českého svazu moderní gymnastiky jednalo o vydařené mistrovství ČR.

„Jsem rád, že vše proběhlo v krásné atmosféře a všichni účastníci odjížděli spokojení,“ říká Jiří Herian, ředitel šampionátu a předseda pořádajícího klubu. „Máme zkušenosti s pořádáním mnohem větších závodů moderní gymnastiky, dokonce mezinárodních, ale takováto nejvyšší mistrovská soutěž byla pro nás premiérou a znovu velkou odpovědností.“

Moderní gymnastky se v první části soutěže představily v sestavě s obručí a sestavě s kuželi. Nejlepších šestnáct jich pak postoupilo do finále, kde předvedly sestavu s libovolným náčiním. Diváci shlédli převážně sestavy s míčem, ale k vidění byly též stuhy a švihadla.

Výkony hodnotila porota složená ze čtrnácti rozhodčích nominovaných z celé republiky, funkci hlavní rozhodčí vykonávala Gabriela Kavalířová z Plzně.

Karlovarské barvy hájily tři domácí dorostenky pořádajícího TopGymu – Kristina Bernatová (18 let), Klára Tamchynová (15 let) a Anna Špičková (19 let). „Konkurence byla dle očekávání tradičně velmi silná. Naše gymnastky se však dobře vyrovnaly s atmosférou domácího prostředí a své sestavy předvedly pouze s drobnými chybami, které byly stejně tak vidět i u jiných závodnic. Náš hlavní cíl probojovat se do finálové šestnáctky se podařil pouze Kristině Bernatové. Ta ve finále předvedla velmi dobrou sestavu s míčem, která ji z výchozího 16. místa posunula na finální 12. místo. Gratulace za výkon patří nejen jí, ale všem našim děvčatům,“ zhodnotila výkony svých svěřenkyň Miroslava Špičková, hlavní trenérka domácího TopGym Karlovy Vary.

Pro Karlovy Vary to byla první mistrovská soutěž v historii samostatné České republiky. „V našem lázeňském městě se ale už jedna taková akce konala,“ připomíná Jiří Herian rok 1958, kdy v GH Pupp proběhlo první oficiální mistrovství Československa v umělecké gymnastice, jak se tento sport zpočátku u nás nazýval.

Právě z tohoto důvodu pozval pořádající TopGym Karlovy Vary na šampionát Hanu Bubníkovou a Jiřinu Langovou, které se právě před 59 lety účastnily mistrovství v Karlových Varech. Tenkrát se umístily na třetím a čtvrtém místě jako sestry Machatovy.

„Dodnes se moderní gymnastice věnují jako trenérky a do Karlových Varů přivezly neuvěřitelnou pozitivní energii a vytvořily tak úžasnou historickou linku mezi moderní gymnastikou tehdy a dnes. V očích mladých gymnastek se tak neoficiálními hvězdami mistrovství staly právě ony,“ míní Jiří Herian.

Finálové sestavy si nenechali ujít ani příznivci z řad osobností veřejného života, které si moderní gymnastika v Karlových Varech získala. Medaile tak kromě čestných hostů Hany Bubníkové a Jiřiny Langové předával i akrobatický pilot RedBull AirRace Petr Kopfstein.