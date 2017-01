Farah si stěžuje, že kvůli Trumpovi neví, zda ještě může do USA

dnes 17:38

Imigrační výnos nového amerického prezidenta Donalda Trumpa uvrhl do nejistoty také čtyřnásobného olympijského vítěze Mo Faraha. Britský vytrvalec somálského původu se nechal slyšet, že neví, zda se může vrátit domů do Oregonu, kde jeho rodina posledních šest let žije. Trumpovu protiimigrační politiku podrobil kritice.

Trump v pátek podepsal výnos, jímž mimo jiné zakázal vstup do země občanům Íránu, Iráku, Libye, Somálska, Súdánu, Sýrie a Jemenu, tedy zemí, s nimiž jsou spojeny obavy z terorismu. „Prvního ledna ze mě její královská výsost udělala rytíře a 27. ledna ze mě prezident Donald Trump, zdá se, udělal vetřelce. Je to hluboce znepokojující, že budu muset dětem říct, že táta nebude moci přijít domů,“ uvedl na facebooku Farah. Třiatřicetiletý rodák z Mogadišu patří poslední roky mezi největší atletické hvězdy. Pětinásobný mistr světa na tratích 5000 a 10.000 metrů má sice už pouze britské občanství, ale neví, jestli nebude mít potíže se vstupem do USA. Jeho zástupci zjišťují situaci u amerických úřadů. Farah je momentálně na soustředění v Etiopii. „Jsem britský občas, který žije šest let v Americe, tvrdě pracuje, přispívá společnosti a platí daně. Mé čtyři děti tomu místu říkají domov. Teď mi a mnoha dalším takovým oznámili, že nejsme vítáni,“ uvedl Farah, jenž se do Oregonu přesunul za americkým koučem Albertem Salazarem.