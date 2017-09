Čtyřnásobný olympijský vítěz Farah poběží v dubnu maraton v Londýně

Na start maratonu v Londýně se Farah postavil dvakrát. V roce 2013 absolvoval jen první polovinu závodu, aby si vyzkoušel atmosféru velkého městského maratonu, o rok později skončil osmý v čase 2:08:21.

Majitel deseti zlatých medailí z MS a OH se chce nyní věnovat silničním běhům a domácí maraton rychle zařadil do svých plánů. „Mám nádherné vzpomínky z dráhy během své kariéry, když jsem vyhrával medaile na olympijských hrách a mistrovstvích světa, včetně těch před domácím publikem, při kterých mi běhal mráz po zádech. Ale tahle část mé kariéry je minulostí a nemohu se dočkat nového závodního dobrodružství na silnici v roce 2018 počínaje nejlepším maratonem na světě,“ řekl po nedělní výhře v půlmaratonu Great North Run v Newcastlu.

Znovu chce zažít atmosféru velkého závodu na domácí půdě. „Při mých předchozích startech to bylo úžasné, atmosféra u trati byla neuvěřitelná. Stejně jako na olympijských hrách v roce 2012 v Londýně a na mistrovství světa letos v létě mi ty neuvěřitelné domácí davy opravdu dodaly zvláštní motivaci. Nemohu se dočkat, až to příští rok zase zažiju,“ svěřil se.

Když se rozhodl pro definitivní přechod na silnici, věděl, že v Londýně by chtěl absolvovat první maraton v nové kapitole své kariéry. „Londýnský maraton mě celé roky podporoval. Nemám pocit, že by to bylo tak dlouho, co jsem běžel minimaraton, a při mých začátcích mi londýnský maraton poskytl klíčovou finanční podporu. Budu v následujících měsících trénovat stejně tvrdě jako obvykle, abych byl v té nejlepší možné formě,“ dodal Farah.

Jeho loučení na mistrovství světa v Londýně nedopadlo úplně podle vysněného plánu, protože po triumfu v závodě na 10.000 metrů skončil na poloviční trati druhý. Poslední závod na dráze absolvoval 24. srpna při finále Diamantové ligy v Curychu, kdy v těsném finiši na 5000 metrů zvítězil.