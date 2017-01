Nieuwenhuis na MS potvrdil dominanci mezi cyklokrosaři do 23 let

Dvacetiletý Nieuwenhuis proměnil závod na kluzké a blátivé trati ve své galapředstavení, při němž nedal nikomu prostor převzít hlavní roli. Od samého začátku byl v čele, postupně navyšoval náskok a během sedmi okruhů se dokázal vyhnout krizové chvíli, která by dala šanci ostatním.

Jasný vítěz seriálu Světového poháru, jenž pomýšlí na úspěšnou kariéru rovněž na silnici, dojel do cíle s náskokem minuty a 23 vteřin. „Jsem hrozně šťastný. Od začátku jsem se cítil skvěle. Byl jsem dobře připravený fyzicky i psychicky, ale v takovém závodě se může stát cokoliv. Nehleděl jsem na náskok, jen jsem se snažil jet co nejrychleji, jak to jen šlo. A soustředil jsem se sám na sebe, abych nedělal chyby,“ řekl Nieuwenhuis.

Za jeho zády se ale děly dramatické věci. Jeden z favoritů na medaile Simon Andreassen z Dánska sice výtečně odstartoval, ale pak se propadal a skončil až osmý. Jen o příčku před ním finišoval Ital Gioele Bertolini, který byl po polovině závodu druhý, ale poté měl defekt a manko již nedotáhl.

Ještě hůře dopadl obhájce zlata Eli Iserbyt z Belgie. Po brzkém pádu, z něhož se jen velmi ztěžka sbíral, dojel sedmnáctý.

Češi se seřadili blízko za sebou ve čtvrté a páté desítce pořadí a všichni nabrali velké manko. Stejně jako pětatřicátý Mayer ztratil jeden okruh také David Jarý na 39. příčce, o dvě kola zpět zůstal na 42. místě Jonáš Březina.