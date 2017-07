Mladí slalomáři získali na MS tři týmové tituly a tři další medaile

MS juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu v Bratislavě Hlídky Do 23 let:

Muži:

K1: 1. Německo 105,28 (2 tr. sekundy), 2. Slovinsko -0,83 (4), 3. Francie -3,14 (4), ...13. Česko (Matějka, Maikranz, Petřík) -14,70 (4).

C1: 1. Česko (Chaloupka, Rohan, Větrovský) 111,49 (2), 2. Británie -2,32 (2), 3. Německo -3,19 (2). Ženy:

K1: 1. Česko (K. Galušková, A. Hilgertová, Valíková) 125,88 (4), 2. Británie -13,54 (4), 3. Austrálie -17,88 (6).

C1: 1. Británie 139,27 (2), 2. Španělsko -12,90 (8), 3. Česko (Fišerová, M. Satková, Matulková) -15,81 (8). Junioři:

K1: 1. Německo 109,54 (4), ...3. Česko (Zima, Žížala, Bárta) -4,24 (4).

C1: 1. Česko (V. Heger, Lhota, Kaminský) 124,52 (4). Juniorky:

K1: 1. Německo 131,16 (4), ...4. Česko (Nesnídalová, A. Galušková, Beková) -13,66 (8).

C1: 1. Německo 228,51 (54), ...3. Česko (Říhová, G. Satková, Vrbová) -14,01 (58).