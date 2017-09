Světový šampionát bikerů v Austrálii začíná, hlavním esem je Kulhavý

„Chtěli bychom - a zároveň i potřebovali - nějakou medaili. A Jára (Kulhavý) na to určitě má, aby na ni dosáhl,“ řekl ČTK reprezentační trenér Viktor Zapletal.

Kulhavý, který se stal světovým šampionem v roce 2016, je úřadujícím vicemistrem světa zásluhou loňské druhé příčky na domácí trati v Novém Městě na Moravě. A přestože sezona olympijského šampiona z Londýna 2012 a držitele stříbra z loňského Ria neprobíhala dosud v souladu s jeho představami a například v celkovém účtování Světového poháru skončil až třináctý, přinejmenším útok na medaili se od něho očekává.

Program MS v Cairns všechny časy v SELČ Středa 6. září:

7:00 - cross country - štafeta. Čtvrtek 7. září:

5:00 - cross country - juniorky.

7:00 - cross country - junioři. Pátek 8. září:

6:30 - cross country - muži do 23 let. Sobota 9. září:

2:00 - cross country - ženy do 23 let.

4:00 - cross country - ženy elite

6:30 - cross country - muži elite Neděle 10. září:

1:30 - sjezd - juniorky.

2:00 - sjezd - junioři.

5:00 - sjezd - ženy elite

6:00 - sjezd - muži elite



Dvaatřicetiletý rodák z Ústí nad Orlicí, který dorazil do dějiště jako poslední v úterý brzy ráno, bude také základním stavebním kamenem pro pětičlennou štafetu, jejíž závod ve středu šampionát odstartuje. Doplní ho Karla Štěpánová jako zástupkyně ženské elity, Matěj Průdek a Barbora Průdková z kategorie do 23 let a junior David Zadák. Stejně jako Kulhavý obhajuje štafeta loňské stříbro.

Z nominace na MS se omluvila pátá žena z olympijských her v Riu de Janeiro Kateřina Nash, jež aktuální sezonu horských kol pojala jako odpočinkovou a vynechala všechny důležité závody. Nečekaný zádrhel ale nastal v případech Krupové s Jiroušem, kterým nebyla přes dodání potřebných dokladů udělena víza a do dějiště neodcestovali.

Česká výprava se ještě snažila vše řešit, ale marně. „Pomáhali nám úplně všichni, od australského konzula, přes český svaz až po organizátory v Austrálii. Doufali jsme, že se připojí později, ale Krupová a Jirouš nakonec startovat nebudou. Celá věc se každopádně řeší. Jak jsme se dozvěděli, nejde o ojedinělý případ, i proto musíme znát nějaké stanovisko a řešení pro budoucnost,“ přiblížil Zapletal.

V samotném dějišti si pochvaloval zázemí i organizaci. „Připomíná to zázemí olympijských her, vše je také pod velmi přísnou bezpečnostní kontrolou. V týmu je pozitivní atmosféra, většina už se dokázala srovnat s velkým časovým posunem,“ řekl Zapletal. Trať závodu označil za velmi technickou. „Tvoří ji nezvykle mnoho umělých i přírodních překážek s různým stupněm obtížnosti. A to nejen ve sjezdech, ale i ve výjezdu, což výsledně činí trať vysoce náročnou,“ popsal Zapletal.