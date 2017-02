ON-LINE: Koukalová a spol. jedou na MS vytrvalostní závod

Podobně jako ve sprintu, i tentokrát čeští trenéři dlouho přemýšleli o nasazení závodnic do jednotlivých skupin. Nakonec se rozhodli podobně - upřednostnit vyšší startovní čísla.



A tak do závodu jako první z Češek vjíždí s číslem 40 Lucie Charvátová. „Zatím mi tady střelba na mé poměry docela vychází, nemusel by to být až takový propadák,“ říká.

Gabriela Koukalová, zlatá ze sprintu a bronzová ze stíhacího závodu, vyráží za svou třetí individuální medailí v polovině startovního pole jako jedenapadesátá.

Během úterního tréninku si trenérům stěžovala, že se necítí úplně nejlépe běžecky. Ale kolikrát už tohle říkala... Navíc, za celý trénink na střelnici minula pouze jednou.

V sezoně 2013/2014 získala v této disciplíně malý křišťálový globus, má i stříbro ze světového šampionátu v Kontiolahti 2015. Jenže letos?

Sezonu v Östersundu zahájila sedmi trestnými minutami a 17. příčkou. V Anterslevě to nebylo lepší - šest chyb a 24. místo.

„Nějak se mi ve vytrvalostních závodech letos nedaří,“ říká sama.

Prolomí to právě v Hochfilzenu?

Třetí Češkou na startu je s číslem 58 Veronika Vítková, která bude chtít zapomenout na nepovedený sprint, ve kterém udělala pět chyb na střelnici a nepostoupila do stíhacího závodu.

V tom se zase nevedlo Evě Puskarčíkové, která šla pětkrát na trestné kolo a ze sedmnáctého místa se propadla na jedenatřicáté.

Taktiku pozdějších startů zvolily i další velké favoritky závodu. A tak třeba Marie Dorinová-Habertová jede až s číslem 75, Kaisa Mäkäräinenová má 83, Darja Domračevová 91 a první žena Světového poháru Laura Dahlmeierová dokonce 93.

Jak závod dopadne? Sledujte v naší on-line reportáži.