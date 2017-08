Tenisový šampionát je šance pro mladé. Ti nejlepší Češi ho nehrají...

„Pro mě má domácí mistrovství velkou prestiž. Nikdy jsem ho nevyhrál,“ řekl liberecký Michal Schmid, který byl nasazenou jedničkou, což – jak přiznal – nečekal.

Titul nezíská ani tentokrát, jelikož vypadl ve druhém kole. Skončila i ženská jednička Karolína Stuchlá. David Poljak, který včera postoupil do finále přes Michala Fraňka, chápe, že ti nejlepší čeští tenisté jsou na jiných turnajích, protože na nich na rozdíl od domácího šampionátu sbírají body do světového žebříčku. Také on už měl být v Srbsku, ale kvůli potížím se zády nechtěl nikam daleko cestovat, a tak zůstal doma v Ostravě a hraje o titul.

Poljakovým soupeřem v pátečním finále bude Ivo Minář, nejúspěšnější český tenista, který na mistrovství startuje. Někdejší vítěz Davisova poháru uvažuje, jestli by nejlepší hráče nepřilákal jiný termín.

„Ale těžko říct, zda by účast byla lepší, kdyby se hrálo třeba ve druhém týdnu US Open a přijeli ti, co v Americe vypadli,“ přemítal Minář a uznal: „Bohužel ty nejlepší hráče se zatím nikdy nepodařilo nalákat.“ Martin Hynek, ředitel mistrovství republiky a místopředseda tenisového svazu, tvrdí, že nynější termín není špatný.

„Navazuje na Pardubickou juniorku a její vítězové mají právo startovat na šampionátu dospělých. Je to šance pro mladé,“ uvedl Hynek. „Navíc v Česku v tuto dobu žádný turnaj není. Ve světě je nějaký každý týden, takže stejně nemáme záruku, že by ti nejlepší jindy přijeli.“ Minář je přesvědčený, že být českým šampionem je prestižní. „Každý by jím jednou chtěl být,“ tvrdí mistr z roku 2012.

„Ale je fakt, že jsem také mistrovství mockrát nehrál.“ Pro Martina Hynka má domácí titul velkou hodnotu. „Vždyť mezi mistry, ať už českými, nebo dříve československými, jsou Kodeš, Lendl, Koželuhová, Javorský, Pála, Mečíř, Korda, Šmíd, Nováček...,“ vyjmenoval slavné tenisty.

Titul mají i Martina Navrátilová, Jiří Hřebec, Pavel Složil a Jaroslav Navrátil. Z nynějších českých hráčů, kteří jsou do 200. místa na světě, ale jen Lukáš Rosol.

Problémy jsou už v dorostu

Jenže, jak se dá dnešní triumf brát, když chybějí ti nejlepší? „Hlavně samotní hráči si musejí odpovědět, jestli mají touhu být mistry republiky,“ podotkl Martin Hynek.

Dodal, že s účastí na šampionátu zástupci tenisového svazu bojují i v kategorii dorostu. „Dříve na takové Pardubické juniorce byli jen ti nejlepší. Dnes je problém někoho z nich tam dostat,“ přiznal Hynek. „Ti lepší už jezdí na turnaje ITF (Mezinárodní tenisové federace – pozn. red.) do osmnácti let, což jim z větší části platí rodiče, tak je pošlou tam.“

Hynek upozornil, že šéfové tenisového svazu chtějí mistrovství republiky všech kategorií přes veškeré problémy udržet. „Je to naše výkladní skříň, ale nejsme schopni hráčům nařídit, že budou hrát,“ řekl Martin Hynek.

V pátek poznáme další české šampiony. Na kurtech SC Ostrava v Komenského sadech začne finále žen ve 13.00 a po nich nastoupí muži. Vstup je zdarma.