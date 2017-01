Vše připraveno. Hlinsko v sobotu hostí republikový šampionát v cyklokrosu

Sedmkrát se z mistrovského dresu radovali Zdeněk Štybar s Radomírem Šimůnkem starším, pět titulů má současný reprezentační kouč Petr Dlask. A největší favorité sobotního závodu?



Radomír Šimůnek mladší má sice z republikového šampionátu osm medailí, ale jen jednu zlatou – tu z minulé sezony.

A obhajoba nebude jednoduchá.

Od začátku sezony totiž dohání tréninkové manko, které nabral už v létě, kdy ho nejprve srazilo auto, poté měl zánět žaludku, a když už se dostával zpátky do plného tréninku, spadla mu na nohu pětadvacetikilová činka.

„Skoro celý červenec a srpen jsem neseděl na kole,“ přiznal.

Sezonu tak třiačtyřicetiletý cyklokrosař začínal pozvolna, vyhrál jen jediný závod – šestý díl Toi Toi Cupu v Jabkenicích, kdy porazil i Tomáše Paprstku a Jana Nesvadbu, další z favoritů sobotního závodu.

Takhle loni Radomír Šimůnek triumfálně projížděl cílem republikového šampionátu v Kolíně

Těmi největšími ale díky výsledkům v probíhající sezoně bude duo „Belgičanů“ – Michael Boroš s Adamem Ťoupalíkem.



Třiatřicetiletý Boroš má ze všech favoritů nejstabilnější formu. „V závodech Světového poháru je schopný umisťovat se kolem desátého místa, a to je jezdí třeba 17 Belgičanů, je to hrozně těžké,“ říká reprezentační trenér Petr Dlask.

Stoupající výkonnost potvrzuje i předminulý mistr republiky – stále teprve dvacetiletý Adam Ťoupalík, který byl při posledním Světovém poháru v belgickém Heusden-Zolderu třetí v kategorii do 23 let.

V ženské kategorii bude souboj o dres s českou trikolorou možná ještě pikantnější. Kateřina Nash, Pavla Havlíková a obhajující Martina Mikulášková mají všechny po třech titulech. „Ale Kateřina po Světovém poháru odletěla zpátky do Ameriky, takže v Hlinsku nebude,“ říká Dlask.

Souboj o historické čtvrté zlato se tak nejspíš zúží na boj Havlíkové s Mikuláškovou. „Má sezona nebyla ideální, ale pořád se může stát to, že mistrovství republiky celou tu sezonu smaže, jako se to stalo loni,“ doufá Mikulášková.

Překvapit může i vicemistryně světa v kategorii do 23 Nikola Nosková, pro kterou by to byl první titul mezi dospělými.

Šampionát v Hlinsku už počtvrté Poprvé hostilo Hlinsko mistrovství republiky v cyklokrosu v roce 1992, kdy se tady z třetího titulu radoval Radomír Šimůnek starší. O deset let později porazil na stejné trati Jiří Pospíšil vycházející hvězdu českého cyklokrosu Martina Bínu. A v roce 2011 slavil svůj pátý titul ze sedmi Zdeněk Štybar. Na třetím místě za ním tehdy dojel olympijský vítěz v cross country – Jaroslav Kulhavý.



Hlinská trať bude podobná té, na které se každoročně jezdí Český pohár. „Udělali jsme ji jen trochu techničtější, abychom se vyhnuli delším výjezdům, ale převýšení zůstane,“ říká ředitel závodu Leoš Chvojka.

Trasa už je měsíc připravená, v posledních dnech si ji vyzkoušeli Lubomír Petruš nebo Emil Hekele. „A všichni si ji chválili. Zrovna dneska tam parta chlapů tluče kolíky a značí trasu,“ povídá Chvojka, který se obává snad jen nepříznivého počasí.

„Pořídili jsme dřevěné zábrany, které mají zabránit zavátí trati, ale s tím mrazem lze bojovat jen těžko. Nehlásí nic příjemného, v noci dokonce až -16 stupňů. Snad nedojde k tomu, že rozhodčí po domluvě s pořadatelem závod kvůli nepříznivému počasí zruší,“ doufá ředitel závodu.

Republikový šampionát bude první generálkou směrem k mistrovství světa, které proběhne v lucemburském Bielesu poslední lednový víkend.

„V posledních čtrnácti dnech jsme zaznamenali úspěchy. Katka Nash vyhrála Světový pohár v Namuru a v Zolderu byla třetí, stejně jako Adam Ťoupalík. Snad i na konci ledna budeme mít stejné pocity jako během Vánoc,“ přeje si reprezentační trenér Petr Dlask.

Mistrovství republiky zahájí v 11:30 závod žen. Od 13:00 budou bojovat na trati v přímém přenosu ČT sport muži.