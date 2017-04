Šotola zářil a devatenáctiletí volejbalisté si zahrají o evropské zlato

Volejbal

Zvětšit fotografii Marek Šotola | foto: Marek Podhora, MAFRA

dnes 21:57

Čeští volejbalisté do 19 let si poprvé zahrají o titul mistrů Evropy. Na šampionátu v Györu šokovali v semifinále favorizované Rusko vítězstvím 3:2 a vylepší dosud jediné medailové umístění z ME kadetů v roce 1999, kteří skončili třetí.

Tým pod vedením Jiřího Zacha se do Györu přesunul z Púchova, kde skončil ve skupině druhý se čtyřmi výhrami a prohrou s Francií. Proti dosud neporaženému Rusku čeští mladíci dvakrát dotáhli ztrátu jednoho setu a tie-break vyhráli 15:10. Českobudějovický univerzál Marek Šotola, jenž nedávno naskočil do play-off extraligy, předčil i ruské útočníky a s 25 body byl hvězdou zápasu. „Je to pro nás obrovský úspěch. Tento zápas ukázal, že můžeme být silní a měřit se s volejbalovým světem,“ řekl na tiskové konferenci Zach. O zlato si jeho svěřenci v neděli zahrají s Itálií. Mistrovství Evropy volejbalistů do 19 let semifinále v Györu (Maďarsko) Česko - Rusko 3:2 (-16, 22, -18, 23, 10) Itálie - Turecko 3:2 (-18, 23, -20, 21, 9)