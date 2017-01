Krasobruslařka Hanzlíková je po krátkém programu na ME patnáctá

Hanzlíková se představila ve čtvrté závodní skupině a po krátkém programu byla maximálně spokojená. Stejně jako trenérka Monika Škorníčková. Získala totiž 52,39 bodů, což je její nový osobní rekord.

„Jsem moc spokojená, zajela jsem dobře. I s tou chybičkou v rittbergeru. Mám z toho fakt dobrý pocit,“ řekla Hanzlíková, která si užila i podporu fanoušků. Velkého aplausu se dočkala již před jízdou.

„Já to slyšela, ale už jsem se tak koncentrovala, že jsem to úplně nevnímala,“ pousmála se rodačka z Karlových Varů. Účastí v pátečním finále si splnila sen. „Byl to cíl i sen. Jela jsem sem s tím a přála si to. A teď se to splnilo,“ dodala Hanzlíková.

Velký comeback zažila v Ostravě i Carolina Kostnerová z Itálie. Třicetiletá krasobruslařka, která má ve sbírce pět titulů mistryně Evropy a uspěla i na světovém šampionátu a olympijských hrách, měla na 21 měsíců zastavenou činnost za to, že svému bývalému partnerovi a olympijskému vítězi v chůzi Alexi Schwazerovi pomáhala vyhýbat se dopingovým kontrolám.

Na severu Moravy se sice představila již ve druhé skupině, ale zajela solidní jízdu, získala 72,40 a je třetí. „Nebylo to jednoduché, byla jsem hodně nervózní, ale něco jsem zvládla velmi, velmi dobře a něco jsem mohla udělat líp. Ale aspoň mám prostor se zlepšovat. Jsem velmi šťastná,“ řekla Kostnerová.

Nejlepší Medveděvová získala 78,92 bodu a v sedmnácti letech útočí na druhé kontinentální zlato. „Čekala jsme trochu lepší výsledek, chtěla jsem si vytvořit sezonní maximum, ale nakonec je to celkem dobré. Volná jízda bude něco nového a pokusím se zajet co nejlépe,“ uvedla vycházející ruská hvězda, která loni ovládla i mistrovství světa. Druhá je zatím její krajanka Anna Pogorilá.