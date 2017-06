Eurobasket pro diváky: Shiny zazáří ve čtvrtek, o auto se střílí denně

První koš evropského šampionátu sice padne v pátek, ale Eurobasket bude oficiálně zahájen už o den dřív.

Patnáctého června v Hradci Králové přímo před zimákem otevře v 19 hodin své brány Basket Square a od 21 hodin pak začíná program, během kterého vystoupí také Olga Lounová s oficiální hymnou turnaje.

Poprvé se doopravdy zjeví maskot šampionátu, tedy kouzelná víla Shiny, a večer vyvrcholí videomappingem na budovu pivovaru.

Basket Square

Basket Square je rovněž místem, kde si každý může vyzkoušet basketbal. K dispozici má kurt 3x3 a jeden koš. Pro ty nejšikovnější jsou připraveny dárky v podobě oficiálního merchandisingu nebo vstupenky na utkání.

V Hradci zde proběhne oficiální školní turnaj v basketbalu 3x3 a řada kulturních vystoupení. V sobotu bude přímo z Basket Square vysílat Air Stream Českého rozhlasu. Z Hradce Králové se basketbalové náměstí přesune před pražskou O2 arenu.

Vyprodáno! I tak fanděte

Vstupenky na české zápasy v Hradci Králové mizely obratem. Na koho se nedostalo, nemusí smutnit. Opět se dostává do středu zájmu Basket Square, kde budou přenášeny všechny zápasy v přímém přenosu. Můžete tedy fandit, jako byste byli o pár metrů dál přímo v útrobách haly.

Festival sportu

V těsném sousedství hradeckého zimáku bude první hrací víkend věnován sportu. Město Hradec Králové zde totiž pořádá Festival sportu, kde se příchozí mohou pustit do sportovní disciplíny, která je napadne.

Kia Vaughnová na palubovce, trenér Ivan Beneš na lavičce a publikum v hledišti

Odjede někdo novým autem?

Celkem 40 osob, každá s jedním pokusem, může odjet domů novým vozem Hyundai i10. V přestávce všech utkání na ME totiž proběhne tzv. lucky shot. Pravidla jsou jednoduchá: jeden divák, jeden hod od půlky. Pokud trefí, nemusí domů po svých.

Adopt your Team

Pokud v hledišti potkáte bandu školáků pomalovaných jinými než českými barvami a přitom plynně hovořících česky, pak nejde o nic jiného než o projekt Adopt your Team.

Školy z Hradce Králové a Prahy měly možnost přisvojit si některého z účastníků ME. Škola pak byla s týmem ve spojení prostřednictvím video vzkazů a navíc od zahraničních federací obdržela dárky. Každému týmu tak bude na Eurobasketu někdo v hledišti fandit. Nejlépe fandící škola získá interaktivní tabuli.

Známé osobnosti zvou

Na šampionát pozvaly kromě basketbalových osobností i ty známé ze showbyznysu a ostatních sportů. Mezi těmi, kdo lákal fanoušky na mistrovství Evropy byli Pavel Petřikov, Aleš Háma, Jakub Kohák, Vojtěch Dyk či Marek Taclík.

Možní olympionici v akci

Na konci minulého týdne dostal basket 3x3 nálepku olympijského sportu. Atraktivní disciplínu mohou obdivovat i návštěvníci ME. Nejvyšší česká soutěž Chance 3x3 Tour totiž zavítá v sobotu 17. června do Hradce Králové (Ulrichovo náměstí) a o týden později v sobotu a neděli celý ročník vyvrcholí v Praze na náměstí Republiky.

Basketbalová varianta 3x3 bude mít v Praze zastoupení i 17. června, kdy se koná tradiční noční turnaj Dark Trophy. Na pražské Mrázovce vyroste vedle kurtů velkoplošná obrazovka, která ukáže nejen zápasy z Prahy a Hradce, ale i souběžně konané mistrovství světa 3x3, které hostí francouzské Nantes.

Budoucí reprezentanti?

Také basketbalová budoucnost České republiky si vyzkouší atmosféru evropského šampionátu. Mladí basketbalisté poprvé získají status reprezentanta, i když v tomto případě jen své oblasti, tedy v rámci regionálních výběrů do 14 let. Právě ty mezi sebou odehrají turnaj od pátku 16. do neděle 18. června - chlapci v Pardubicích a dívky v Hradci Králové.

Jak to asi dopadne? Mistrovství Evropy basketbalistek je příležitostí pro malé hráče i ty, kteří basketbal teprve objevují.

Na všech zápasech českého seniorského týmu nebudou chybět mládežnické reprezentantky od 16 do 20 let. Výběr dvacetiletých odehraje v Pardubicích dva přípravné zápasy se Slovinskem.