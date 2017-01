Jako ze staré školy, chválila legenda. Němec v „kómatu“ vyřadil jedničku

Polonahý vítěz se v šatně bavil s matkou Irinou, když za ním přišel John McEnroe s tenisovou taškou na zádech a povídá: „Tebe mám rád, bylo to jako ze staré školy!“

Zverev si vysloužil pochvalu od legendárního Američana za dnes už málo vídaný styl servis-volej, kterým zaskočil Brita Murrayho a po výsledku 7:5, 5:7, 6:2, 6:4 se raduje z postupu do čtvrtfinále.

Padesátý hráč žebříčku ATP se vydal na síť 118krát (65krát úspěšně), využil osm ze 17 brejkbolů. Jednoho z nejlepších obranářů na okruhu dokázal zatlačit do kouta, odkud nebylo úniku.

Murray promarnil po vyřazení Novaka Djokoviče šanci na premiérový titul z úvodního grandslamu sezony a Zverev se stal nečekanou hvězdou.

Vždyť poslední Němec, kterému se na jednom z turnajů velké čtyřky podařilo porazit světovou jedničku, byl Boris Becker. V roce 1995 nejmladší wimbledonský šampion porazil právě na londýnské trávě v semifinále Andreho Agassiho.

„Abych byl upřímný, tak ani nevím, jak jsem to dokázal. Byl jsem jako v kómatu,“ říkal Zverev v rozhovoru na kurtu. „Bylo to můj nejlepší zápas v životě. Neuvěřitelné!“ pokračoval udivený tenista na tiskové konferenci.

Kromě McEnroea překvapivému vítězi zaslal prostřednictvím Twitteru „srdečné blahopřání“ rovněž fotbalový klub Hertha Berlín.

Sledovat bratra proti Nadalovi? Nejlepší příprava na zápas

„Tohle vítězství pro mě znamená celý svět,“ prohlásil Zverev a otočil se směrem do své lóže, kde byl jeho „svět“. Rodina, důležití lidé, kteří přispěli k tomuto úspěchu.

„Díky nim jsem ani nebyl nervózní. Občas jsem se tam podíval a mamka se pořád smála, i když jsem zkazil smeč. Taťka byl soustředěný. Všichni vypadali tak uvolněně. Na kurtu byla dobrá atmosféra, to mi pomohlo, abych zůstal pozitivní,“ poděkoval.

Devětadvacetiletý Mischa Zverev přitom v sobotu seděl na stejném místě Rod Laver Areny a fandil o deset let mladšímu bratrovi Alexanderovi. „Sascha“ trápil pět setů slavného Španěla Rafaela Nadala.

„Můj bratr mě motivuje pokaždé, je skvělý tenista, díky němu se snažím být lepší. Sledování jeho utkání s Nadalem byla nejlepší příprava na zápas, jakou jsem mohl mít,“ žertoval Němec. „Ale on je pořád na žebříčku výše. Až se vrátíme domů, pustím ho do dveří jako prvního.“

Ale dříve tomu bylo jinak.

Z druhé tisícovky žebříčku se dostal zpět mezi nejlepší

Rodina Zverevova ze Sovětského svazu přesídlila v roce 1991 do Hamburku, čtyřletého Mischu trénoval otec Alexander, někdejší solidní tenista. Než se v Německu narodil druhý potomek, rostl ve hvězdu prvorozený syn.

V juniorské kariéře měl Zverev „prostřední“ bilanci 123 vítězství a jenom 50 porážek. Před 13 lety na US Open se jako světová trojka mezi mladíky střetl v semifinále s Murraym. Mimochodem - tehdy prohrál.

Ovšem mezi dospělými Němec ruského původu nemohl prorazit tak vysoko. Jeho grandslamovým maximem zůstávalo 3. kolo Wimbledonu 2008. Ve stejném roce s Rusem Južným získal dva tituly ve čtyřhře. V srpnu 2009 zaznamenal žebříčkové maximum, byl 45. tenistou světa.

Zverevovu kariéru totiž ovlivnila zranění. Vracel se třeba po zlomenině zápěstí pravé ruky. Pár let zpátky nemohl držet raketu, zmizel z profi okruhu, na začátku roku 2015 byl klasifikován jako 1065. hráč žebříčku ATP.

Mischa Zverev v „retro“ vydání

„S mladším bratrem a jeho vrstevníky jsem objížděl juniorské turnaje, podniky kategorie Futures bez zázemí, plahočili jsme se prériemi v jižním Texasu, na malých městech přespávali na hotelu, jedli bagety ze Subwaye,“ vzpomínal Mischa Zverev na těžké období.

Ale ty nesmíš s tenisem praštit, zakázal mu Sascha.

A tak se navzájem podporovali, povzbuzovali, věkový rozdíl byl spíš ku prospěchu - starší působil jako mentor toho mladšího. Teď jsou z nich nejlepší tenisoví bratři mezi elitou (Alexander Zverev je 24. hráč světa).

Mischa Zverev se navíc po senzační výhře nad světovou jedničkou ve čtvrtfinále může potkat s Rogerem Federerem. Jaký je to pocit?

„Já ani nevím. Je to pro mě všechno nové, připadá mi to nereálné. Hrát proti Rogerovi by bylo jako sen, byl to můj vzor,“ odpovídal německý hrdina moderátorovi Jimu Courierovi na kurtu.

„Ne, to není sen. To je realita.“