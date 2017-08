Jachtař Hájek využil silného větru a je evropským šampionem

V Černé v Pošumaví vybojoval 49letý člen plzeňské Lokomotivy evropský titul ve třídě RS700. Hájek ve vlnách Lipna triumfoval v konkurenci čtyřiceti závodníků.

„Jsem rád, že se mi to podařilo, protože konkurence byla velmi silná, hlavně jachtaři z Anglie přijeli v hojném počtu. Moc jsem toho letos nenatrénoval, ale asi i proto, že se věnuji naplno trénování mladých závodníků na RS Fevách, dařilo se mi na šampionátu předjíždět i největší britské soupeře. To mě překvapilo, ale takticky a zejména fyzicky to bylo hodně náročné,“ popisoval Milan Hájek.

Závod poznamenala extrémně silná bouře, která se přes Lipno přehnala minulý pátek v noci. „Lodě létaly vzduchem, lámaly se stromy a bylo štěstí, že zůstalo jen u materiálních škod a nikomu se nic nestalo,“ uvedl plzeňský jachtař.

O evropské tituly se tak bojovalo až od soboty a už po prvním dnu a pěti rozjížďkách Hájek vedl s mírným bodovým náskokem. Neděle vyšla Plzeňanovi náramně. Vítr zesílil, v nárazech foukal až rychlostí 11 metrů za sekundu a Hájek v ideálních jachtařských podmínkách ovládl všechny čtyři jízdy.

Za sebou nechal britské duo Richard Wadsworth - Colin Dacey, do elitní desítky se pak vtěsnali ještě tři další Češi, čtvrtý Petr Fiala, pátý Michal Kotek a devátý Adam Pihoň.

„Příští rok se pokusím zlato obhájit přímo v Anglii, kde se bude konat šampionát všech tříd RS. Tato značka totiž oslaví 20 let existence,“ prohlásil Hájek.

V této sezoně chce ještě uspět se Třemi sestrami na MČR one-design, tedy České námořní rallye. Už v září plánuje start na dalším domácím šampionátu, na Nechranicích ve třídě Fireball.

Na Lipně se jely také závody v dalších třídách, plzeňští junioři Jakub a Tereza Dobrých ovládli další díl Evropského poháru RS Feva.