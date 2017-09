Křemen a Olomoucko? Lákalo ho být u začátku něčeho nového

Na Hanou se bývalé reprezentační křídlo Michal Křemen přestěhovalo na druhý pokus. Před lety dostalo přednost angažmá v Rumunsku. Tentokrát to i shodou okolností vyšlo. Zkušený 36letý basketbalista nepřistoupil na úpravu smlouvy v Brně a rychle se domluvil s BK Olomoucko.

„Neměli ještě uzavřenou soupisku, na trhu už navíc nebyli volní domácí hráči. Bylo to i trochu o náhodě a štěstí,“ uznává Křemen, který se s novým týmem dohodl zatím na ročním kontraktu.

S basketbalem jste toho zažil hodně, ať už v reprezentaci, nebo šest titulů s Nymburkem. Teď jste se stal součástí nově tvořeného týmu, který si začíná budovat vlastní tvář. Co vás k tomu vedlo?

V Brně jsme se nedohodli a musel jsem si hledat jiné angažmá. Seběhlo se to rychle. Musím přiznat, že mě lákalo být u zrodu něčeho nového. I pro mě je to nový impuls. Být součástí týmu, který se tvoří a herně postupně poroste.

Michal Křemen Narodil se 29. července 1981 v Mariánských Lázních, kde také v místním Slovanu s basketbalem začínal. Měří dva metry, váží 96 kilo a hraje na pozici křídla. Do nejvyšší soutěže vstoupil v roce 2001 v Brně, kde strávil pět sezon, než po něm sáhl Nymburk. S českým hegemonem získal šest ligových titulů a zahrál si Eurocup, VTB ligu či neúspěšnou kvalifikaci o Euroligu. Dva roky pak působil na Kypru, jeden v Rumunsku, než se v sezoně 2015/16 vrátil do Brna. Po dvou letech se upsal BK Olomoucko.

Až třeba k medailovým příčkám v lize?

Proč ne? Hrajeme v Prostějově a tady se ještě nedávno několikrát hrálo i ligové finále. Je logické, že nový klub by chtěl jednou být na tom samém místě.

Vnímáte, že BK Olomoucko je veřejností bráno jako nástupce prostějovských Orlů?

Klub je nový. Je tady jiný majitel, hodně nových hráčů. Ale hrát se bude v hale, kde měli Orli domácí palubovku. Stejní budou i fanoušci. Ti mě mimochodem překvapili. I na přípravu s prvoligovou Olomoucí nějací přišli. To všechny potěšilo.

V kabině zůstali i někteří hráči. Neublíží jim loňská sezona, kdy spadli až do baráže o udržení nejvyšší soutěže?

Ten ročník byl pro kluky určitě těžký, ale už je pryč. Všichni se musíme snažit, aby se v prostějovské hale neopakoval. Myslím, že se to podaří. Zatím to vypadá, že se podařilo dát dohromady kvalitní tým. Rozhodně nebudeme hrát na chvostu tabulky. O tom jsem přesvědčený.

Není tedy klubový cíl bojovat o play–off příliš nízký?

Kdybychom byli dva roky pohromadě, řekl bych, že ano. Musíme však vnímat, že se tým teprve skládá. Musíme se sehrát, to chvíli trvá. Někdy se to ani nepovede, přestože jsou v kádru kvalitní jednotlivci. Doufám, že to nebude náš případ.

Nová sestava je docela pestrá. Hodně mladých hráčů, basketbalisté z Balkánu i tři Američané. Může si takový kádr vyhovět?

Vypadá to trošku divoce. Ale trenér Predrag Benáček zase ukázal svůj čich na dobré hráče. Vesměs jde o šikovné basketbalisty, kteří to s míčem umí. Teď jde o to, aby si vyhověli. Kluci z Balkánu jsou už docela zkušení, Američané mají svoji kvalitu. Může to být hodně zajímavé.

Navíc v několika případech jde o univerzály, kteří se dají využít na několika postech. Je to velká výhoda?

Pokaždé je dobře, když můžete použít více variant. Máme opravdu hráče, kteří můžou být na křídle a na pivotu nebo na rozehrávce a křídle. Možností je spousta. Teď jde o to vybrat vždy v pravý moment tu nejlepší. S tím si bude muset poradit trenér.