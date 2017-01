České rychlobruslařky skončily na ME v shorttracku ve štafetě čtvrté

Mistrvoství Evropy v rychlobruslení na krátké dráze Turín Muži

Víceboj: 1. Jelistratov (Rus.) 86, 2. Shaolin Liu (Maď.) 71, 3. Knegt (Niz.) 54. 500 m: 1. Knegt 41,168, 2. Hoogerwerf (Niz.) 41,549, 3. An (Rus.) 41,834. 1 000 m: 1. Shaolin Liu 1:25,964, 2. Shaoang Liu (Maď.) 1:26,061, 3. Jelistratov 1:41,207. 1 500 m: 1. Jelistratov 2:20,608, 2. Shaoang Liu 2:20,808, 3. Bykanov (Izr.) 2:20,822. 3 000 m: 1. Jelistratov 5:01,663, 2. Shaolin Liu 5:01,787, 3. Knegt 5:02,29. Štafeta na 5 000 m: 1. Nizozemsko 6:56,809, 2. Rusko 6:56,889, 3. Itálie 7:00,168. Ženy

Víceboj: 1. Fontanaová (It.) 74, 2. Prosvirnovová 73, 3. Konstantinovová (obě Rus.) 39, ...22. Novotná, 23. Sejpalová (obě ČR). 500 m: 1. De Vriesová (Niz.) 44,263, 2. Valcepinová (It.) 44,320, 3. Gilmartinová (Brit.) 44,548, ...23. Novotná, 27. Sejpalová. 1 000 m: 1. Prosvirnovová 1:31,546, 2. Keszlerová (Maď.) 1:31,551, 3. Konstantinovová 1:32,214, ...17. Sejpalová, 22. Novotná. 1 500 m: 1. Fontanaová 2:28,884, 2. Prosvirnovová 2:29,134, 3. Perettiová (It.) 2:29,231, ...23. Novotná, 25. Sejpalová. 3 000 m: 1. Fontanaová 5:27,691, 2. Konstantinovová 5:27,790, 3. Prosvirnovová 5:27,790. Štafeta na 3 000 m: 1. Itálie 4:17,166, 2. Maďarsko 4:17,195, 3. Nizozemsko 4:18,446, 4. ČR (Novotná, Kuncířová, Sejpalová, Došlá) 4:22,693.