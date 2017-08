Češkám se nepovedl závěr úvodní čtvrtiny, po které prohrávaly o devět bodů. Pět minut před koncem sice Veronika Voráčková snížila na 43:45, ale závěr zápasu vyšel lépe francouzskému týmu.



Nejlepší českou střelkyní byla Tereza Vitulová, autorka 14 bodů.



Poslední evropskou medailí českých basketbalistek do 18 let tak zůstává bronz z roku 2008, kdy se ME hrálo v Nitře. Výběr ročníku narození 1999 nenavázal na dva roky starý titul z ME do 16 let.