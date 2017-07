Pořád jsi ještě mladá, přesvědčil Sáblíkovou bratr

Před časem se Martina Sáblíková nechala slyšet, že začíná uvažovat o konci své bohaté sportovní kariéry. Zmínila přitom období po zimních hrách v Jižní Koreji, která se koná už v únoru příštího roku. Nejnovější prohlášení fenomenální rychlobruslařky ze Žďáru nad Sázavou je ale naštěstí pro českého sportovního fanouška mnohem optimističtější.

„Pokud budu zdravotně v pořádku, budu pokračovat. Nevím, jestli úplně do další olympiády, ale po té v Koreji ještě neskončím,“ vzkázala před pár dny ze svého rodného města, kde slavnostně otevírala nově zrekonstruovaný asfaltový ovál. „Když vidím ta děcka tady, která se taky věnují bruslení, tak vím, že jim mám ještě co předat. Můžu s nimi trénovat a to mě moc baví,“ uvedla.

O konci kariéry prý uvažovala hlavně z touhy po změně. „Asi jako každého člověka i mě láká vyzkoušet si zase něco docela jiného,“ svěřila se. Hned vzápětí však dodala. „I když já stejně vím, že můj život je rychlobruslení, takže úplně od něj odejít nechci.“

Volno si užívala na Maledivách

Dilema mezi zvažovaným koncem a pokračováním řešila převážně sama se sebou. Rad svých nejbližších se ale úplně nezříkala.

„Nejvíc dám na svého bratra, který mě přesvědčoval, že se toho nemám vzdávat, že jsem ještě mladá a na změnu bude dost času,“ přiznala Sáblíková.

Po dlouhé době si pětinásobná olympijská medailistka a mnohonásobná mistryně světa po skončení loňské rychlobruslařské sezony užila volno.

„Měla jsem celkem asi pětadvacet dnů relativního klidu, podívala jsem se na Maledivy. A bylo to tam super,“ pochvalovala si výběr dovolenkové destinace.

Hned poté se ale zase pustila se vší vervou do přípravy. Vždyť má před sebou olympijskou sezonu. Kvůli ní tentokrát dokonce vyškrtla ze svého letního programu i tolik oblíbenou cyklistiku.

Její jméno tak po delší době chybělo na seznamu účastníků nedávného republikového šampionátu v časovce.

„Minulý rok jsem měla problémy s vazy u pravého kolena. A jelikož je přede mnou už zmiňovaná olympiáda, tak jsem si řekla, že si nemůžu dovolit zranění. Proto jsme se rozhodli letos vynechat všechny závody na kole,“ vysvětlila úspěšná rychlobruslařka.

A jak je to s jejími vazy v koleně v současné době? „Nemůžu říct, že jsem stoprocentně v pořádku. Když přijde nějaký tvrdší trénink, koleno lehce cítím. Ale nedá se to srovnávat s tím, co bylo v zimě. Řekněme, že mě teď trápí tak na dvacet procent. V zimě to bylo osmdesát,“ zmínila Sáblíková.

Na olympiádu se těší čím dál víc

Každopádně v nadcházející rychlobruslařské sezoně se od ní zase budou očekávat jen ty nejlepší výkony. Zejména pak v Pchjongčchangu. „Asi bych měla bojovat o placku, byla bych ráda, kdyby to opět cinklo. Ale je to sport, stát se může všechno. Budu se snažit předvést maximální výkon,“ slíbila trojnásobná olympijská vítězka.

„Olympiáda je sen každého sportovce a já se na tu v Koreji těším čím dál víc. Loni tam bylo mistrovství světa, takže už znám i stadion. A musím říct, že na to, že leží v nulové výšce, je tam dost rychlá dráha,“ uvedla Sáblíková, která už sjezdila s rychlobruslením skoro celý svět. Pořád prý ale platí, že nejraději jezdí do rodného Žďáru nad Sázavou.

„Bydlím tady, tak je to jasné,“ souhlasně pokyvovala hlavou. „A teď jsem navíc moc ráda, že tady máme i ten opravený ovál. Konečně na něm zase můžu jezdit. Nechci říct, že to předtím bylo úplně hrozné, ale když člověk jede padesátkou, je znát každá prasklina nebo nerovnost. A já si nemůžu dovolit se někde vysekat. Na novém asfaltu se jezdí skvěle.“