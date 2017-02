Šťastná a unavená. Konečně nemusím vstávat na budík, smála se Sáblíková

Uklidnilo vás mistrovství světa před olympiádou, která se v Koreji na stejné dráze pojede příští rok?

Asi všichni jsou rádi, že si to vyzkoušeli. Já jsem byla mile překvapená z celého okolí. Všechno bylo super. Dráha, zázemí, rozcvičovací místnost, led, všichni lidi. Bylo to fakt nachystané úžasně. Překvapilo mě, že i když původně organizátoři říkali, že 31. ledna nás ještě nepustí na led, najednou přišla odpověď, že to stihnou. To bylo super.

Jaká byla divácká kulisa?

Tu bych asi oproti Soči vyzdvihla hodně, protože tam přišlo před olympiádou na mistrovství sto, dvě stě diváků a to možná přeháním. Teď musím říct, že půlka, možná tři čtvrtě stadionu byla zaplněná, což asi překvapilo úplně všechny.

Jak důležité je si olympijskou halu vyzkoušet?

Je to daleko a normálně tam člověk trénovat nemůže, takže i proto je takový test hodně důležitý. Korejky budou při olympiádě trochu ve výhodě, mají to doma, určitě tam budou trénovat i v létě.

Vyzkoušela jste korejské jídlo?

Na to moc nejsem. Z asijské kuchyně jím jen sushi, ale na pálivé věci moc nejsem. Petr (trenér Novák) se v tom vyžíval. Co viděl pálivého, to musel zkusit. Já i kvůli závodům jsem musela být trochu opatrnější.

Co jste jedla vy?

Naštěstí nám tam dělali těstoviny s rajčatovou omáčkou, pokaždé nabízeli rýži se sojovou omáčkou a navrch nějaké sushi. Kromě toho občas nějaký salát. Petr experimentoval: pálivé kuře, pálivé vepřové, pálivé hovězí, pálivá polévka, prostě všechno pálivé.

Jak si ceníte toho, že jste vyhrála nejvíce zlatých medailí v dějinách světových šampionátů na jednotlivých tratích?

Vůbec jsem to nezaregistrovala. Bylo to pro mě hodně velké překvapení. Čekala jsem, jak ještě zajede Ireen (Nizozemka Wüstová) patnáctistovku, protože kdyby vyhrála, tak mě vyrovná. Takhle si to můžu dva roky užívat, než mě přeskočí.

Jak jste slavila své medailové úspěchy?

Najedla jsem se, dala jsem si jednu skleničku bílého a šla jsem si lehnout, protože jsem byla hrozně unavená.

Jak je důležité vědět, že je v Koreji rychlý led?

Sice se tam jezdí rychlé časy, ale ta dráha je zároveň i hrozně těžká, což jsme viděli i na pětce, kdy se rozjíždělo rychle a pak člověk nevydržel. I trojka byla hodně těžká. Hodně mě překvapilo, kolik holek tam zajelo úplně úžasně. Na takové dráze to bude během olympiády opravdu fifty fifty a bude těžké tam zajet dobrý výsledek. Časy se hodně vyrovnaly. Když jsem viděla ty minimální odstupy na všech tratích, to byl mazec.

Jaké to bylo stát s Claudií Pechsteinovou na stupních vítězů?

Určitě to bylo fajn. Ona je taková praštěná, takže vždycky vymýšlí nějaké hovadiny.

Co jste říkala na její výkon?

Bylo to překvapení pro všechny, možná i pro ni. Klobouk dolů před takovým časem. Oproti k tomu, jak jela na Světovém poháru, teď byla o úroveň, dvě jinde. Samozřejmě bylo těžké s jejím časem bojovat. A nejenom jejím, protože pod sedm minut zajelo hodně holek. Věděla jsem, že si musím udělat náskok na poslední dvě kola, protože ta Claudie zajela výborně – 32,5 sekundy a 32,2 sekundy. Vůbec nechápu, kde se to v ní vzalo. Naštěstí to vyšlo.

Neberete Pechsteinovou jako motivaci do dalších deseti let?

Nejsem si jistá, jestli budu tak dlouho bruslit. Je to fakt ve hvězdách, protože bruslení je náročné. Claudie je člověk, který se narodí jednou za pár let. Vydržela závodit hrozně dlouho, je jí pětačtyřicet let. Je to něco jako Björndalen, který teď získal bronz na mistrovství světa v biatlonu. Jsou to úžasní lidé a výjimky.

Prý vás od trenéra čeká nadstandardně dlouhá dovolená. Moře, lázně...

Fakt? To já asi moc dlouho nevydržím. Na moře se těším, protože jsem u něj loni vůbec nebyla kvůli létu (Sáblíková bojovala o účast na letní olympiádě). Lázně moc nemusím. Ale asi to budu muset podstoupit.

Těšíte se na konec sezony?

Hrozně moc. Poprvé za všechny sezony cítím, že mi dochází síly. Že už si opravdu potřebuju dát volno. Jedu vlastně druhou sezonu bez odpočinku. Hodně se těším.

Jaké máte plány pro pět dní, které zbývají do odletu do norském Hamaru na mistrovství světa ve víceboji?

Snad se dobře vyspím, dobře najím, něco potrénuju a pak se uvidí.

Co pro vás znamená dobře se vyspat?

Hlavně pro mě bude úžasné nenastavovat si budík. Poslední dobou vstávám na budík a asi kolem 8:45, takže nic příjemného. To teď nebudu muset mít. Zatáhnu závěsy, záclony a až se probudím, tak budu vstávat.

OBROVSKÁ RADOST. Martina Sáblíková (uprostřed) po triumfu na mistrovství světa v korejském Kangnungu, vlevo tleská druhá Claudia Pechsteinová a vpravo třetí Ivanie Blondinová.

Jaké jsou vaše vyhlídky pro Hamar?

Ireen je nepřekonatelná, s tím souhlasím. Na ni asi nikdo nebude mít, pokud neudělá nějakou chybu. Jede si pro titul. Uvidíme, co my zbylé, jak se s tím popereme.

Pojedete v létě na cyklistické mistrovství světa?

Bavili jsme se o tom s Petrem, který říkal, že mě do ničeho nebude nutit. Jsem docela ráda, že si to můžu rozhodnout sama. Nejsem si jistá, jestli budu chtít, protože se chci připravit na zimu. Cítím, že je únor, olympiáda by v tuhle chvíli teprve začala a já jsem ráda, že jsem ráda.