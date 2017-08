Byla to sezona z říše snů, těší mladého šermíře Rubeše

Sedmadvacátým kordistou světa je dvacetiletý karlovarský šermíř Martin Rubeš, tak skončil na světovém šampionátu, svém prvním mezi dospělými.

„Kdyby mi to někdo řekl před turnajem, byl bych spokojen. Ale já byl velmi dobře připravený, dal jsem si pauzu po mistrovství Evropy, změnil přípravu. Je to pěkný, ale cítil jsem se na lepší místo. Beru to, je to super výsledek, ale mohl být lepší,“ říká Martin Rubeš a nezapře tím svůj maximalismus.

Předčil i olympionika

Rubeš byl nejlepší z Čechů, Jiří Beran skončil o tři příčky za ním. Oba vypadli na mistrovství světa v Lipsku v boji o postup do osmifinále. Ve druhém kole hlavní části soutěže prohráli shodně o jediný zásah - olympionika a čtvrtfinalistu nedávného mistrovství Evropy Berana porazil 15:14 Kazach Ruslan Kurbanov, Rubeš podlehl 8:9 Japonci Satoru Ujamovi.

V konečném hodnocení obsadil Rubeš 27. místo, Beran třicáté. Až za nimi se umístili například první i druhý muž světového žebříčku. Francouzský evropský šampion Yannick Borel a korejský olympijský vítěz z Ria Pak Sang-jong vypadli nečekaně už v prvním kole.

Výborný vstup do soutěže

Martin Rubeš vstoupil do soutěže velice dobře a připsal si v základním kole pět vítězství a jedinou porážku, která ho stála přímý postup do hlavní soutěže. „Do skupiny jsem nastupoval jako jednička, ale byl tam nepříjemný Tchajwanec, který mi zavřel cestu přímo do hlavní soutěže. Ze začátku jsem prohrával 1:3, otočil na 4:3, říkal si to bude dobré, ale nakonec to prokoučoval,“ popisuje nepříliš úspěšný vstup Rubeš. „Byl jsem z toho trochu nesvůj.“

Po rozlosování eliminačního pavouka se zase hecnul. Prvním soupeřem mu byl určen Litevec Jevgenij Stalmakov, se kterým si hladce poradil 15:7. „První vítězství hodně v pohodě, pohlídal jsem si začátek a pak už to bylo úplně v klidu,“ vzpomíná Rubeš.

Mohl se tak připravovat na další zápas, kde ho čekal dobrý polský šermíř Filip Broniszewski, s nímž si poradil v dost divokém zápase 15:13. „Šel jsem na nepříjemného Poláka. S ním mám sice dobrou bilanci, ale je to výborný šermíř.

Tahali jsme a na začátku druhé trojky jsem trochu změnil, dal mu pět rychlých zásahů, říkal jsem si, že ho tím musím zlomit. Vedl jsem 12:6 a nečekal nic špatného, že si můžu trochu dáchnout. No ale asi za minutu to bylo 13:12 a měl jsem hoňky, dal jsem náhoďáka a naštěstí to vyšlo,“ oddechl si.

Martin Rubeš se tak dostal do vysněné hlavní soutěže mistrovství světa. „Byl jsem super mega šťastný, že jsem se tam dostal. Postoupit ze skupin přímo do hlavní soutěže je úplně super, ale když si vyhrajete dvě patnáctky, ještě vás to nakopne víc, víte, že vám to jde,“ říká mladý karlovarský kordista.

Dva dny volna

Program MS je oproti ME a Světovým pohárům velmi časově natažený a zdlouhavý. Předkola a úvodní kola eliminace byla ve středu a hlavní soutěž až v sobotu, a navíc týmová soutěž v úterý. „Není jednoduché si po takto dlouhou dobu udržet koncentraci a „vítěznou bojovou náladu“,“ míní Martin Rubeš starší, otec šermíře a trenér juniorských reprezentací. Ani „mladý“ Rubeš z toho nebyl nadšený. „To je strašně moc, pro mě velký nezvyk. Nevěděl jsem, co dělat, první den regenerace a procházka po městě. Druhý den jsem šel trénovat, protáhnout se. Ležet na pokoji by mě skolilo.“

V hlavní soutěži mistrovství světa

První zápas v 64, hlavní soutěži, šel Rubeš na vynikajícího Španěla Alvara Ibaneze. Tento malý a neskutečně rychlý a hbitý šermíř má letos s českými šermíři impozantní bilanci, V Buenos Aires vyřadil Jirku Berana, v Berlíně Pavla Pitru a rozhodně se chystal i na Rubeše.

„Ten kluk je o rok starší než já, známe se, vyrůstali jsme spolu, prošli všemi kategoriemi, ale nikdy jsem s ním nešermoval eliminační patnácku. Ale znal jsem jej a věděl, co od něj čekat. Je velmi malý, ale o to víc rychlý. Udělal jsem si plán, že musím být co nejdál a rychle na nohou. To se mi celý zápas dařilo, ale pořád to bylo vyrovnaný. Na začátku druhé trojky jsem mu tam dal tři zásahy, myslel si, že to bude dobré, ale ukázal, že je fakt dobrý a srovnal to. Naštěstí jsem tam ještě dva šoupnul a vyhrál 15:13,“ popisuje Rubeš výhru, jíž se dostal mezi 32 nejlepších mužů světa.

Nervy nejen sportovní

S kým se jako první střetne mezi absolutní elitou Martin Rubeš do poslední chvíle nevěděl. Během turnaje spadl internetový systém a Rubeš věděl dopředu jen to, že buď půjde na Korejce, nebo na Japonce. Ti šermovali spolu ve stejný čas jako on. „Zaboha jsem se nemohl dozvědět, s kým budu šermovat, nebylo to na internetu, na obrazovkách v hale. Věděl jsem jen čas kdy šermuji a na jaké planši,“ popisuje Rubeš peripetie světového šampionátu.

Dověděl se to až dvanáct minut před začátkem zápasu. „Vůbec jsem se na to nemohl připravit, na jaký styl,“ přiznává. Proti se postavil Japonec Uyama Satoru, který Rubeše připravil na podzim o medaili v Bernu na turnaji Světového poháru. Naštěstí Uyamu znal, šermoval s ním čtyřikrát, vždy vyrovnaně. Tak tomu bylo i tentokrát.

Zápas před vyprodanou arénou v Lipsku pro dva a půl tisíce diváků, kde byla i početná skupina z ČR, byl stejný jako v Bernu. Rubeš byl celý zápas lepší, držel si vedení o dva zásahy. Těsně před koncem Japonec vyrovnal a zápas šel do prodloužení na zlatý zásah. Štěstěna stála na japonské straně a Rubeš v prodloužení prohrál 8:9 a obsadil mezi 215 nejlepšími šermíři světa 27. místo.

„Věděl jsem, co od něj mohu čekat, celou dobu jsem si ho hlídal a vycházelo to, vedl jsem 7:5. Ale potom trochu změnil, což jsem nezachytil a srovnal. Šlo to do prodloužení a to je spíš o náhodě a štěstí. Udělal jsem malou chybu, která byla osudná,“ dodává Martin Rubeš.

Premiéra jako hrom

Světovým šampionátem se uzavřela sezona Světového poháru seniorů a Martin Rubeš si první rok mezi nimi připsal několik významných výsledků. Na turnajích Světového poháru to byl Bern 7. místo, Buenos Aires 13. místo, stejně tak Budapešť. Na ME U23 skončil pátý a v družstvech 1. místo Světový pohár Vancouver, 3. místo na ME v Gruzii.

Navíc vítězství v Českém poháru a po součtu všech bodů mu patří 33. místo ve Světovém poháru, kde je registrováno 1068 kordistů z 54 zemí světa. „Sezona z říše snů, nejlepší, co jsem kdy měl. Lepší vstup mezi seniory jsem ani mít nemohl,“ jásá Martin Rubeš.

Není divu, že po šampionátu bylo třeba chvíli klid. „Odpočívám, rehabilituji, plavu, protože mám malý problém s ramenem a zápěstím. Navíc se učím do školy,“ popisuje. Ne na dlouho, v těchto dnech začne individuální přípravu a od 9. do 10. srpna jede do Maďarska do Taty na poslední soustředění před univerziádou. Na Světovou letní univerziádu v Tchaj-pej odlétá Martin Rubeš 16. srpna.