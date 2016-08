Polsko zaslíbené. Kolomý slavil na Baja Poland vítězný hattrick

„Hodně úspěšný víkend. Pořadatelé pro nás připravili pěknou dvoukilometrovou past s rašeliništěm, ale my jsme na to z offroad maratonu zvyklí. Přineslo nám to vítězství, letos už třetí, takže spokojenost je veliká. Byl to další pěkný trénink na Dakar,“ pochvaloval si polskou soutěž Kolomý, který byl mezi automobily absolutně dvanáctý!

Závod se přitom pro něj nevyvíjel příliš dobře. Při prvním sobotním testu došlo na padesátém kilometru ke kontaktu mezi Martinem Kolomým a jezdcem osobního automobilu. „Museli jsme zastavit a opravovat dofuky kol, které nám začaly po střetu ucházet,“ popisoval situaci člen posádky René Kilian.

I se zastávkou ale zajela Kolomého Tatra nejrychlejší čas a posunula se do čela soutěže. „Škoda, že se nám ve druhém průjezdu nepodařilo ještě víc zrychlit. Příčinou byla rozbitá trať, na které jela osobní auta o hodně pomaleji, a my je dojížděli. Někteří nás nechtěli pustit, o to složitější to vše bylo,“ popisoval Kilian.

V neděli byly na programu čtyři měřené úseky s celkovou délkou 100 kilometrů. Martina Kolomého na rozdíl od jiných nezastavilo ani zrádné rašeliniště a znovu byl ze všech nejrychlejší.

Velkou zkouškou byla Baja Poland pro další roudnické piloty Karla Trněného a Václava Pritzla, kteří jsou fanouškům motorsportu známí převážně z české rallyové scény s vozy specifikace WRC. Svou premiéru za volantem Tatry Phoenix nakonec do úspěšného konce nedotáhli, po nedělním zapadnutí museli soutěž vzdát. „Při stavbě trati s kamiony asi moc nikdo nepočítal, takže to bylo opravdu úzké. Trefil jsem i strom, což mě mrzí,“ litoval Trněný. V sobotu sice do cíle dojel, ale s velkou ztrátou na nejlepší.

„Šli jsme do toho s respektem, chtěli jsme hlavně dojet. První průjezd, to byla velká škola. Druhý průjezd byl už o něco lepší, ale ke konci mi došly síly. Na tak dlouhé etapy nejsem vůbec zvyklý,“ přiznal Trněný. Šampionát pokračuje v Německu v termínu 30. září až 2. října.