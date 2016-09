Přežít v pohárech do jara, velí opora mosteckých házenkářek

„Určitě nějakou šanci máme, dopředu nic nevzdáváme, naopak. Chceme postoupit do jarní části a uděláme pro to maximum,“ burcovala mostecká spojka Markéta Jeřábková po tom, co Most v prvním kole vyřadil běloruský Minsk díky výhře 28:23 a porážce 30:32.

Oba duely se po dohodě klubů hrály v Mostě. „V sobotu tam z jejich strany podle mě bylo lehké podcenění, což si myslím, že je stálo postup. Ale i kdyby nás nepodcenily, tak bychom si to pohlídaly,“ usmívala se Jeřábková, která k výhře Andělů přispěla patnácti trefami. V prvním duelu dala čtyři góly, v odvetě nasázela jedenáct branek!

„Jsme rády, že jsme to takhle odpracovaly. V odvetě už šlo hlavně o to, jak si to nastavíme v hlavách. Nechtěly jsme spoléhat na to, že můžeme prohrát. Sice z toho těsná porážka byla, ale naštěstí jsme to urvaly. Vím, že náš trenér to nebude chtít slyšet, ale jsme ženy, je to s námi komplikovanější, ta naše psychika je trochu jiná. Ale jsem ráda, že jsme to zvládly.“

Že to s Minskem nebude žádná rozcvička, bylo jasné už po tom, co běloruského soupeře vytáhli Andělům z při losování z osudí.

„Věděly jsme, že skvěle střílejí z dálky, že jsou vysoké, že v tomto ohledu mají velkou kvalitu. A hlavně v odvetě to také dokázaly. Důležité bylo, že jsme si nezaspaly začátek, že jsme s nimi tahaly. Nenechaly jsme si je utéct o víc než čtyři góly, pokaždé, když hrozil trhák, tak jsme zabraly,“ líbilo se kanonýrce Jeřábkové.

Metzingen, další soupeř Andělů, to ovšem bude ještě podstatně vyšší level než Minsk. „Nejenže budou mít skvělou střelbu z dálky, ale budou na tom i jinak dynamicky, budou lépe kličkovat i uvolňovat se. Prostě trochu jiná káva, mnohem tvrdší oříšek,“ uvědomuje si produktivní spojka Andělů. Na konfrontaci s předním bundesligovým týmem se ale Jeřábková těší. „V domácích soutěžích moc takových zápasů neodehrajeme. Snad jen se Slavií a s Michalovcemi, a tím jsem u konce.“ Mimochodem, první bitvu s Michalovcemi už mají Andělé za sebou a dodnes je neopustil pocit křivdy. Právě Markéta Jeřábková, která soupeřkám nasázela osm branek, byla patnáct minut před koncem zápasu vyloučena a Michalovce pak obrátily do té doby nepříznivé skóre k výhře o čtyři góly.

„Je těžké to rozdýchat, ale musíme to hodit za hlavu, protože proti rozhodčím se hrát nedá. Člověk do Michalovců vždy jede s tím, že ho tam zařežou, ale že to bude až takový extrém, to nikdo nečekal,“ čertila se Jeřábková. „Jsem emotivní člověk, ale když jsem dostala tu červenou, tak mě sudí zaskočil takovým způsobem, že jsem nedokázala vůbec reagovat, jen jsem nevěřícně koukala. V našich vzájemných soubojích zatím vždy platilo, že vyhrával lepší tým, ale teď lepší prohrál.“

Na druhou stranu, čtyřgólová porážka se pořád dá v odvetě smazat. „Čtyři góly v házené, to není nic nehratelného. Až přijedou k nám, tak si užijí!“