Zraněný Hirscher počítá s návratem k závodům v prosinci v Americe

„Myslím, že když budu v Beaver Creeku na startu, bude to perfektní. Všechno ostatní by bylo velmi, velmi optimistické tvrzení,“ uvedl rakouský lyžař ve svém blogu.

V Americe se bude závodit od 1. do 3. prosince a na programu jsou super-G, sjezd a obří slalom. Sezona začne tradičním obřím slalomem už 29. října, v polovině listopadu se pojede slalom v Levi a dva týdny poté sjezd a super-G v kanadském Lake Louise.

„Sice už budu brzy v polovině doby, na kterou mám předepsanou sádru, ale cesta zpátky na lyže je ještě dlouhá. Nějakou dobu to potrvá. Tady neplatí žádné coby kdyby,“ konstatoval realisticky šestinásobný mistr světa.

Na nepřízeň osudu si ale nestěžuje, byť pauza znamená zásah do přípravy na sezonu, jejímž vrcholem budou olympijské hry v Pchjongčchangu. „Jak říkám, tady nepomůže žádné naříkání. Já jsem spíš vděčný za to, že mi prakticky šest let nic nebylo, možná až na nějakou tu rýmičku. A o Pchjongčchang se vůbec nebojím. Tam budu určitě zase ve špičkové formě,“ prohlásil Hirscher, kterým má ze dvou účastí na největší sportovní akci jedinou medaili, stříbro ve slalomu v Soči.