Malevil Cup láká zahraniční elitu. Závod mě nadchl, říká britský šampion

S předstihem dorazil do dějiště závodu britský šampion Ben Thomas, který na zdejších tratích už několik dní trénuje. „Po pěti letech je Malevil Cup konečně zpátky v mém rozpisu závodů. Je to jeden ze závodů, který mě nadchl,“ řekl Thomas. „Už jsem jel hodně závodů po celém světě. Mám rád typ stezek a cest, co se při Malevilu jezdí. Jen nechápu, proč to trvalo tak dlouho, abych se do České republiky vrátil.“

Spolu s Angličanem Thomasem patří mezi favority švýcarský biker Nicola Rohrbach, Tony Longo z Itálie nebo němečtí závodníci Sascha Weber a Tom Böhme. Loňský vítěz Peter Hermann z Německa se letos odhlásil kvůli zranění.

České barvy mezi elitou zastupují mimo jiné Matouš Ulman, Pavel Boudný či Michal Bubílek. V kategorii žen bude na Malevilu obhajovat prvenství Krystyna Konvisarová z Ukrajiny.

Většinu startovního pelotonu však nebudou tvořit profíci, ale cyklističtí nadšenci. Na letošní Malevil se chystá 1200 závodníků ze 13 zemí světa. Přihlásit na poslední chvíli se lze ještě zítra a pozítří při prezentaci.

Pořadatelé pro závodníky připravili čtyři trasy od té nejkratší na 25 kilometrů až po královskou stovku. Na stokilometrové trase opět vypsali také závod dvojic.

Malevil Cup je i letos součástí nejvyšší ligy bikových maratonů UCI MTB Marathon Series 2017.