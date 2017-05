Vašina hrál libera i nahrával. Evropský titul však má jako smečař

Jako smečař.

Senzační titul vybojoval s reprezentací do 19 let o víkendu v maďarském Györu. Čeští mladíci v semifinále porazili Rusy 3:2 a ve finále Italy také 3:2. Postarali se o historický úspěch. Oba volejbalové giganty porazili v tie-breaku shodně 15:13!

„Síla našeho týmu byla obrovská a hlavně mentalita, psychika, všechno. Když šlo do tuhého, tak jsme se semkli. Bojovali jsme o každý balon,“ řekl Lukáš Vašina, odchovanec České Třebové.

Lukáš Vašina

Se spoluhráči mimořádný úspěch oslavili. „Ale zůstalo u kofoly,“ smál se Vašina, jenž bude mít osmnáct let až v červenci.

„Luki na trénincích v Ostravě nahrával, ale to bylo dané tím, že si klub vzhledem k ekonomickým podmínkám nemohl dovolit dalšího zkušeného nahrávače,“ řekl Vašinův otec Lubomír, který se v ostravském klubu věnuje mládeži. „Potom pomáhal i na přihrávce jako libero. Ale už v mladších a starších žácích byl na mistrovství republiky nejlepším smečařem.“

Právě otec přivedl Lukáše k volejbalu. „Za všechno mu děkuji,“ řekl čerstvý evropský šampion, který považuje za výhodu, že může hrát na více postech. „Zaměřením jsem smečař, ale nemám problém zkusit i jiný post.“ Věří, že v příští sezoně dostane nějakou šanci navíc v extraligovém týmu Ostravy.

Je naděje, že se úspěch mladíků brzy projeví i v dospělém českém volejbale? „V tom věku to jsou už skoro vyspělí hráči, s nimi by se to mělo táhnout. V žácích končí, že nevyrostou, nebo na to nemají mentálně, ale kadeti se už ochomýtají kolem mužů. A kluci opravdu hráli výborně,“ uvedl Lubomír Vašina.

Jeho syn kvůli tomu, aby se naplno věnoval volejbalu, změnil školu, z gymnázia přešel na Střední školu služeb a podnikání v Ostravě-Porubě. Vybral si obor masér. „Není tam tolik písemek, takže to zvládám s tréninky i zápasy lépe,“ řekl.

Reprezentační povinnosti Vašinovi nekončí. Trenér juniorů Ivan Pelikán ho zařadil do širší nominace na mistrovství světa v Brně a Českých Budějovicích. Ve výběru je z ostravských hráčů také univerzál Matěj Šmídl.