Po reprezentaci myslí opora otrokovických florbalistů na play-off

„Jsem rád, že jsem si na stará kolena mohl zkusit tu nejvyšší florbalovou úroveň. Ale zatím to beru jako epizodu,“ vrátil se Petřík k nedávnému dvojzápasu ve Finsku proti čerstvým mistrům světa.

V 32 letech se přitom stal nejstarším debutantem národního mužstva. „Je to zvláštní rekord,“ prohodil Petřík.

S tak zběsilým tempem hry se setkal poprvé. „Byla to vysoká škola, Finští hráči by patřili v naší lize k suverénně nejlepším,“ říká Petřík.

Než se s rychlostí mezinárodního florbalu srovnal, chvíli mu to trvalo. „Možná to bylo způsobené nervozitou. Je to o zvyku. Hodně mi pomohli kluci z pětky, s kterými jsem se potkal ve Vítkovicích. Ve všem mi poradili,“ děkuje jim na dálku Petřík.

Paradoxní přitom je, že měsíc před duely ve Skandinávii si zahrál Regionální ligu Zlínska, což je až pátá nejvyšší soutěž v Česku.

„S kluky z béčka si chodím občas zatrénovat. Zápasy hraji pro zábavu. Jsem tak zvyklý z dřívějška. Je to pro mě další florbalové vyžití. Teď máme ale docela náročné tréninky a už mi to nevychází,“ přiznává Petřík.

Prioritou je A-tým Panterů, se kterým bojuje o průnik do superligového play-off.

„Vítězství v příštím zápase nás tam téměř najisto posune,“ vzhlíží Petřík k dnešnímu domácímu utkání s Bohemians Praha (od 19 hodin). Pokud je porazí, navýší svůj náskok na první nepostupové místo minimálně na šest bodů.

„Jestliže to nevyjde, budeme mít další šanci. Ale je to klíčový zápas a chceme ho za každou cenu vyhrát,“ prohlašuje Petřík.

Otrokovice budou spoléhat i na svého reprezentanta. „Doufám, že do zápasu nastoupíme ve vysokém tempu. Tréninky v týdnu tak byly nastavené,“ líčí Petřík.

Zatímco reprezentační trenéři ho využívali nezvykle v obraně, v sobotu opět nastoupí v centru elitní lajny Panterů.