Kvapil byl znovu oceněn za čin fair play na Dakaru, od Autoklubu

Za čin fair play vojáka z povolání již odměnil ministr obrany Martin Stropnický a nyní také prezident Autoklubu České republiky Jan Šťovíček.

Šestatřicetiletý Kvapil ve 2. etapě dojel zraněného soupeře a přes tři hodiny u něj čekal, než Itala převzali do své péče lékaři. Ve velkém vedru mu dal k dispozici i svou zásobu vody a následně se vydal opět na trať. V rozježděném terénu mu poté kolo uvízlo v díře, která byla schovaná v jemném písku, a nepříjemně havaroval.

„Neudělal jsem nic, co by neudělal i jiný motorkář. Jediný rozdíl je možná v tom, že ostatní by tam nezůstali celé tři hodiny. Ale moje profese mi to nedovolí. Já bych u zraněného zůstal kdykoliv po celou dobu, dokud ho neodvezou,“ řekl Kvapil, který má za sebou tři zahraniční mise a z vojenského výcviku je naučený eliminovat případné problémy.

„Radši bych tady stál a povídal si teď o tom, jak jsem se dostal do cíle, protože jsem cítil, že na to mám a měl jsme skvělou techniku,“ uvedl.

Ochranu života považuje za svůj základní úkol. „Vojáky většina vnímá v plné polní a se zbraní. To tak ale není. Máme výcvik a stejně by to udělal každý z mých kolegů, poskytl by první pomoc,“ řekl Kvapil, jenž si při nehodě poranil rameno a zlomil nos.

Operaci podstoupil až po několika dnech v Praze, ještě v nemocnici jej navštívil i ministr Stropnický a ocenil jej za příkladný čin.

„Byl jsem překvapený. Nečekal jsem, že si ve svém nabitém programu udělá čas. Dostal jsem krásný věcný dar, čehož si vážím, ale opakuji, že jsem udělal to samé, co by udělal každý motorkář nebo kolega v práci,“ uvedl příslušník Velitelství ochranné služby Vojenské policie v Praze.

Překvapila ho i zvláštní cena fair play od Autoklubu ČR. „Dříve jsem měl pocit, že prezident Autoklubu ani neví, že se nějaký podobný závod koná, ale teď, když tam došlo ke změně, tak jsem zaznamenal, že sporty se začaly více podporovat,“ uvedl Kvapil, jemuž Šťovíček za čin poděkoval a zdůraznil, že vždy nejde jen o sportovní výsledek.

Přestože byl Kvapil několikrát označen za hrdinu či rytíře sportu, důležitější jsou podle něj činy jiných. „Hrdinové jsou třeba záchranáři, hasiči, policisti nebo ti, kteří nemají výcvik a přesto do toho jdou. Já měl výhodu, že mám skvělý výcvik a věděl jsem, co mám dělat,“ řekl člen týmu Big Shock Racing.

S Cipollonem se potkal i v nemocnici, kde leželi vedle sebe, a jsou v kontaktu i nyní. „Píšeme si a jsme domluveni, že přijede k nám a já poté k němu,“ uvedl Kvapil, jenž by se příští rok rád na start Dakaru opět postavil a na druhý pokus dojel do cíle.