Po deseti letech vlády žen se Sportovcem roku stal judista Krpálek

V letech 1985 - 2005 vyhrávali jen muži. Začal Petr Jirmus, Jan Železný bral dokonce čtyři tituly, končil Jaromír Jágr. Pak přišel zlom a dalších deset let vyhrávaly jen ženy.

Do mužských rukou putuje vítězná trofej znovu až za rok 2016.

Jestli tím začala nová epocha, nebo se budou zástupci obou pohlaví více střídat, to ukáže až čas.

„Nemyslím to nijak špatně, ale bavili jsme se s ostatními, že by bylo super, kdyby zase vyhrál chlap. Jsem rád, že se to povedlo,“ řekl Krpálek po slavnostním galavečeru.

Na pódiu se podle svých slov necítil tak dobře jako na žíněnce. „Tam se cítím dobře a vím, že umím podat dobrý výkon. Tak doufám, že...,“ judista větu ani nedořekl a vedle sedící zástupci českého fedcupového týmu, který ovládl anektu mezi kolektivy, se rozesmáli a říkali: „Dobrý to bylo!“

V tradiční anketě hlasovalo 233 sportovních novinářů, kteří se celkem jednoznačně shodli na jménu vítěze. Podle očekávání vybrali jediného českého držitele zlaté medaile z olympijského Ria. Krpálek vyhrál s velkým náskokem 416 bodů, pouze 33 hlasujících jej ve druhém kole nezařadilo na svém anketním lístku na první místo.

Čtrnáct prvních míst získala Gabriela Koukalová, pět Jaroslav Kulhavý, čtyři Karolína Plíšková, po dvou Josef Dostál a Adam Ondra a jedno Martina Sáblíková.

O pořadí nerozhodovalo pár výjimečných hlasovacích lístků, ale celkové bodové ohodnocení.

To vyneslo na druhé místo kajakáře Josefa Dostála, který z Ria přivezl individuální stříbro a bronz z čtyřkajaku.

Nad dalšími olympijskými medailemi pak převážila hodnota celkového vítězství ve Světovém poháru, čímž se na třetí místo dostala biatlonistka Gabriela Koukalová.

Soutěž kolektivů vyhrávají od roku 2011 pouze reprezentační tenisové týmy. Dvakrát to byli muži (2012, 2013), ostatní triumfy patří ženskému družstvu, které teď vyhrálo dokonce už potřetí v řadě.

Judista Krpálek se stal Sportovcem roku osm let po svém triumfu v anketě Junior roku.

„Kamarádi z judistického prostředí jsou nesmírně šťastní. Nepočítal jsem, že by Sportovce roku mohl vyhrát judista. Už to, že jsem byl před dvěma lety osmý, jsme brali jako obrovský úspěch. Česká republika má výborné sportovce ve všech odvětvích. Není úplně jednoduché vyhrát,“ děkoval Krpálek.

Největším příslibem byla tentokrát vyhlášena atletka Michaela Hrubá; juniorská mistryně světa ve skoku vysokém, která startovala i na olympijských hrách.

Slavnostní vyhlášení bylo koncipováno jako vzpomínka na čtyřnásobnou vítězku této ankety Věru Čáslavskou, která letos v srpnu zemřela. Titul Sportovní legenda, kterou právě ona v posledních letech ohlašovala, získal in memoriam gymnasta Alois Hudec, muž, ze jehož ocenění se Čáslavská často zasazovala.