Lyžařský matador Bauer slaví čtyřicáté narozeniny

Dres s číslem 40? Máš to dřív, vtipkoval Janda Dres cyklistického mistra světa, jezdecký bičík, biatlonová pažba či sjezdařská helma. Spoustu dárků ke čtyřicetinám dostal Lukáš Bauer vlastně už v polovině května. „Tak se mi to líbilo, že jsem začal přemýšlet, jestli to za rok nebo za dva nezopakujeme,“ vtipkovala lyžařská legenda z Božího Daru. Vítěze Světového poháru z roku 2008 tehdy překvapil manažer Martin Müller večerem na počest ukončení reprezentační kariéry a do hotelu Pupp přijeli na galavečer sportovních hvězd vzdát Bauerovi hold medailisté z olympiád a světových šampionátů. Trojnásobný olympijský medailista se na pódiu potkal s olympijským vítězem bikerem Jaroslavem Kulhavým, biatlonistou Ondřejem Moravcem, kajakářem Jiřím Prskavcem, skokanem Jakubem Jandou, sjezdařem Ondřejem Bankem, akrobatickým pilotem Martinem Šonkou i osminásobným vítězem Velké pardubické Josefem Váňou. „Bylo to překvapení,“ přiznal majitel dvou stříbrných kovů ze světových šampionátů Bauer. Původně se mu záměr na rozlučkovou party nelíbil a manažerovi to rozmlouval. „Že pokud to tak bude, tak ztropím scénu, protože jsem přece pořád mladý a loučit se nebudu. Ale bylo to moc milé setkání. Dostal jsem neskutečné množství darů od sportovců a myslím, že pro většinu z nich mají i obrovskou hodnotu, takže nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že jsem dojatý,“ řekl Bauer. Ve videoprojekci v sále se pod názvem Deset stupňů ke zlaté promítaly hlavní okamžiky jeho kariéry. K vidění byly záběry z jeho první výhry v SP v Novém Městě na Moravě, jak zvedá glóbus za triumf v seriálu, získává medaile sám i se štafetou na olympijských hrách i světových šampionátech a na Tour de Ski. „Nikdy mu nechyběla cílevědomost, která se v něm soustředila,“ řekla Bauerova maminka Dana a vyprávěla, jak měl malý Lukáš energie na rozdávání. „Odevšad jsme ho pořád museli sundávat,“ vzpomínala. Po každé projekci přišel Bauerovi blahopřát některý ze sportovců. Horolezec Radek Jaroš přinesl fotku Mount Everestu, letec Šonka týmovou čepici a Kulhavý podepsaný dres mistra světa. „Dobře, že ses rozhodl pro lyže, a na mě zbyly medaile,“ zmínil Kulhavý fakt, že Bauer dvě sezony jezdil závody horských kol. Vítěz světového poháru a Turné čtyř můstků Janda předal slivovici a dres s číslem 40. „Máš to dřív,“ vtipkoval Janda, který je o rok mladší. Žokej Váňa vyzval Bauera k souboji na Jizerské padesátce, ale apeloval na něj, že ho nesmí předběhnout. Věnoval mu jezdecký bičík. „To je pomůcka na mladý, co nebudou chtít makat, abys je popohnal,“ ponoukal šéfa týmu Pioneer Investments, který startuje v dálkových bězích na lyžích. Speciálním darem byla biatlonová pažba, se kterou si Moravec v Soči dojel pro tři cenné kovy. „Tak pravou, kamaráde. Ondřej,“ napsal na dřevo Moravec. „Zasloužíš si to. Dej si to třeba do garáže na zeď, ať ti to připomíná, že na tebe v Novém Městě na Moravě chodilo třicet tisíc fanoušků jako teď na nás,“ dodal s úsměvem.