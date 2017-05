Dončič se z Realu odráží k první příčce v draftu, kdo zářil před ním?

Někteří z borců, kteří se na finálovém turnaji Euroligy předvedli v minulosti jako zelenáči, se letos ve Final Four v Istanbulu mohou ukázat znovu.

Kostasové Papanikolau a Slukas se v roce 2012 ukázali jako klíčoví hráči pro Olympiakos Pireus na jeho tažení za vítězstvím na Final Four - ač jim tehdy bylo jedenadvacet a dvaadvacet let.

Papanikolau byl nejlepším střelcem týmu ve finálovém zápase a Slukas hrál klíčovou roli jako střídající hráč, který pomohl k obratu v utkání proti CSKA Moskva.

Oba byli v týmu červených i o rok později, když Olympiakos obhájil titul v Londýně. Papanikolau poté prošel Barcelonou a štací v NBA, aby se poté vrátil do Olympiakosu a chce letos pomoci k dalšímu titulu. Slukas je v tuto chvíli ve Fenerbahce a svým bývalým parťákům se postaví v nedělním finále.

O rok dříve, v sezoně 2011, Nick Calathes pomáhal Panathinaikosu Atény v pouhých dvaadvaceti letech k titulu v Eurolize. V předchozích částech sezony byl hlavně defenzivním hráčem, ale v semifinálovém utkání proti Sieně se blýskl 17 body. O dva roky později se pak stal nejužitečnějším hráčem nižšího Eurocupu v dresu Kubáně a strávil dvě sezony v NBA, než se znovu vrátil do Panathinaikosu.

Jeho spoluhráč Antonis Fotsis byl teprve teenagerem, když pomohl zeleným k titulu v roce 2000. Později slavil s Panathinaikosem ještě dvakrát.

Ricky Rubio opustil Evropu už v roce 2011, ale předtím byl tenhle španělský rozehrávač úspěšný v Eurolize v barvách JoventutuBadalona a poté v dresu FC Barcelona. Euroligu vyhrál v roce 2010, kdy byl vyhlášen vycházející hvězdou sezony.

Také Alex Abrines byl klíčovým hráčem slavné Barcelony, tentokrát při jejích účastech na Final Four v letech 2013 a 2014. Nyní třiadvacetiletý hráč má za sebou první sezonu v NBA.

I na Final Four můžeme najít českou stopu, když se zde objevil v roce 2010 s Partizanem Bělehrad dvacetiletý mladík Jan Veselý. To ukazuje, že se mohou ukázat i hráči ze zemí, které nemají v současné chvíli klub v Eurolize. Letos se Veselý na závěrečném euroligovém turnaji objevuje už počtvrté a podruhé za sebou ho s Fenerbahce čeká finále. Podobně zářil i Roko Ukič z Chorvatska na Final Four 2006.

VIDEO: Sestřih semifinále Euroligy: Fenerbahce - Real Madrid

Jako mladíci se ukázali na Final Four Euroligy i už zaběhlí hráči NBA. Nikola Mirotič byl důležitou součástí Realu Madrid na dvou Final Four, než se přesunul do Chicaga.

Pau Gasol a Hedo Türkoglu proti sobě nastoupili v roce 2000 v zápase Barcelony s Efesem Istanbul a Marco Belinelli odehrál za Fortitudo Boloňa finále v roce 2004.

Letos mají šanci se ukázat kromě Luky Dončiče, jenž je v osmnácti letech jednomyslným vítězem ceny pro vycházející hvězdu a členem základní rotace Realu, třeba Dimitrios Agravanis nebo Nikola Milutinov. Oba hráči Olympiakosu si ve svých dvaadvaceti letech zahrají ve finále.