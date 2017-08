Ideální scénář pro Sekanovou: český rekord na mistrovství světa

V tomto týdnu ještě kroužila po atletické dráze na stadionu Sokola v Českých Budějovicích. Ladila formu a snažila se vypořádat s velkým vedrem tak, aby se nedostala do únavy. Za týden vyběhne na tartanový ovál v Londýně, kde chce zabojovat o svůj osobní rekord a tím pádem i rekord český.

Sedmadvacetiletá Lucie Sekanová v sobotu vyrazí na svoje druhé mistrovství světa dospělých. A po Pekingu před dvěma lety bude Česko reprezentovat v běhu na 3 000 metrů překážek i na další vrcholné atletické akci.

Dostala se tam díky pozvánce od mezinárodní atletické federeace IAAF. „Splnila jsem B-limit na mistrovství světa. A čekalo se na to, jestli A-limit splní všechny závodnice. Když se tak nestalo, tak mezinárodní federace dobrala závodnice, které splnily druhý limit. A český svaz pak mou pozvánku potvrdil,“ vysvětlila Sekanová, díky čemu se do Londýna podívá.

Kromě mistrovství světa v Pekingu byla už v roce 2008 na mistrovství světa juniorů a loni jí těsně –o osm setin vteřiny – utekla účast na olympiádě v Riu.

Letošní B-limit zaběhla časem 9:43,88 minuty, který zdolala na mistrovství Evropy družstev ve francouzském Lille v červnu. „To jsem dorazila do cíle na pátém místě,“ doplnila Sekanová.

Pak se vydala na konci června na třítýdenní vysokohorské soustředění do italského Livigna a připravovala se tak, aby ve středu 9. srpna v Londýně mohla vyrazit na trať. „Samozřejmě jsem nevěděla, jestli pozvánku dostanu, ale trochu skrytě jsem počítala s tím, že by to vyjít mělo,“ řekla Sekanová.

Z Česka nebyla jediná. Stejnou pozvánku jako ona dostali ještě oštěpaři Jaroslav Jílek a Vítězslav Veselý nebo skokanka o tyči Amálie Švábíková. Celkem pojede do Londýna 27 českých atletů. Z jihu Čech je však Sekanová jediná.

Účast v Londýně pro ni nebude jediným vrcholem sezony. Už tři dny po příletu domů se sbalí a znovu odletí za závody. Tentokrát na Univerziádu na Tchaj-wan, kam se také nominovala.

Cíle má běžkyně reálné. Ví, že světová špička je mnohem dál. Respektive mnohem rychlejší. Na účast ve finále by podle ní měl stačit čas kolem devíti minut a dvaceti vteřin. Její maximum je však o 23 vteřin horší. „Jsou tam i atletky, které běhají tuhle trať pod devět minut,“ připomněla Sekanová.

Do Anglie tak odlétá hlavně s cílem, aby překonala svůj osobní rekord na trati steeplu. „A pokud ho vylepším, mohla bych zaběhnout i český rekord,“ objasňuje.

Národní maximum drží Marcela Lustigová, která v roce 2011 v Praze běžela 3 000 metrů překážek za 9:41,73 minuty. Nejlepší čas Sekanové je o 11 setin vteřiny pomalejší. Zvládla ho v roce 2015 v Mersinu.

„Až se vrátím z Tchaj-wanu, tak mě ještě čeká 10. září finále extraligy družstev a pak už volno, abych se mohla začít připravovat na halovou sezonu,“ doplnila atletka, která běhá za USK Praha a připravuje se pod dohledem trenéra Róberta Štefka a nově také pod Jiřím Coufem z českobudějovického Sokola.