Obhajobu ukončila nemoc. Moc mě to mrzí, řekla odstupující Šafářová

Kdy už bude jejím potížím konec? Tenistce Lucii Šafářové zatrhl sen o dalším titulu z Prague Open její nejnepříjemnější soupeř: zdraví.

„Bohužel jsem se minulý týden trápila se spálovou angínu. I když jsem se pokoušela v úterý hrát a dopadlo to vítězně, dnes se stav zhoršil. Musím odstoupit,“ řekla v Praze novinářům; Kristýna Plíšková tak postupuje do čtvrtfinále bez boje.

Šafářová v úterý večer ve třech setech přetlačila Slovenku Kučovou, ale víc už na turnaji nestihne. „Nebylo ideální hrát takto brzo po antibiotikách, ale říkala jsem si, že to zkusím,“ líčila. „Že to třeba bude dobré. Ale necítila jsem se ideálně, neměla jsem dost tréninku. Hrozně mě to mrzí. Velmi jsem se těšila, zdraví mě bohužel nepustilo.“

Bývalou finalistku French Open k odstoupení vedlo i to, že po vleklých zdravotních patáliích z nedávné minulosti nechce riskovat. Ví, že by případné přechození nemoci mohlo ústit v ještě horší obtíže.

„Musím se dívat na zdraví. Bakteriální infekcí pro mě začala ta nemoc, už je to rok a něco. Proto jsem měla i trošičku strach, aby se znovu neaktivovala artritida, faktorů ze zdravotního hlediska bylo víc,“ dodala.

Pokud by se stihla vykurýrovat včas a pořadatelé by jí vyšli vstříc možností pozdějšího startu, nevylučuje účast na blížícím se turnaji v Madridu. „A když ne tam, tak doufám, že v Římě. A pak v Paříži,“ vyhlíží Šafářová druhý grandslam roku.