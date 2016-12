Zkusíme doběhnout Michalovce, zakopnou věří mostecká opora

„Ještě máme hodně co vyhrávat. Českého mistra, a nevzdáváme ani interligového!“ burcuje slovenské křídlo. „Michalovce doběhneme, někde zakopnou, něco podcení.“

Neporažený lídr interligy má o bod víc, ale taky o zápas méně. Navíc Most doma porazil 30:26 a Černí andělé si pak stěžovali na sudí.

„I já jsem nesmírně nešťastná, jak se tam píská. U nich ostatní nastupují s batohem na zádech. Mám ten pocit a to nehraju házenou jen tři roky. Vždy jsou Michalovce něčím výjimečné a rozhodčí jsou tam zázračně jiní. To pak jsem frustrovaná a mám chuť házenou zabalit, nebaví mě to,“ mluví upřímně Mikulčík. „Hrát na neutrální půdě, bude to vyrovnané. Pro mě je ten soupeř rovnocenný. S Veselím jsme u nich v Lize mistrů vyhrály o 10 gólů, to tehdy pískali rozhodčí z ciziny.“

Šlágr Most – Michalovce je zapsán v kalendáři na 28. ledna. Ale ani Andělé nesmějí podcenit slabší soupeře. „Musíte si na ně nastartovat hlavu. Někdy je to těžké, když hrajete pohár s německým Metzingenem jako my nebo s Michalovcemi a pak se trmácíte do Písku, do Trenčína... Ale chodíme do toho naplno, některé hráčky si zvednou sebevědomí, vyzkoušíme si taktické prvky.“

Mikulčíková by si přála víc těžkých utkání. „Je jich málo, proto je dobře, že jsme v létě hráli jen se soupeři z ciziny.“ Ve středu ve finále proti Porubě ani tahle zkušenost nestačila.