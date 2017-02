Bartoň na chvíli opustil své kluky z Barcelony, stal se hrdinou Křižáků

Většina basketbalistů ten příběh zná: po řádění v českolipských tělocvičnách udělal Luboš Bartoň své první velké basketbalové kroky v Děčíně, odkud jako nadějný mladík odcházel prosadit se za mořem.

Jenže Bartoň nebyl z těch, kteří něco zkoušejí a spoléhají na štěstí. Svým talentem, přístupem a tréninkem uspěl na univerzitě Valparaiso a po dobu svého studia ve státu Indiana se stal vůdcem basketbalových Křižáků.

Do zámoří Bartoň odešel v roce 1998 a hned ve svém prvním roce na sebe strhl pozornost. Na konci sezony si odnesl cenu pro nejlepšího nováčka NCAA. Vysloužil si i nabídky od profesionálních klubů, ale rozhodl se setrvat.

Ve všech čtyřech sezonách v barvách Valparaiso Crusaders neklesl jeho bodový průměr pod dvoucifernou hodnotu. Nejlepší čísla posbíral v posledním roce - 15,1 bodu, 6,7 doskoku a 2,9 asistence na zápas. A teď se na půdu své alma mater vrátil, aby převzal další ocenění.

Bartoň byl slavnostně uveden do Síně slávy Valparaisa.

Jako první neamerický basketbalista.

„O to je to cennější,“ usmíval se český dlouhán na pódiu při své děkovné řeči, když si přitáhl mikrofon.

Nezapomněl zmínit ty, kteří nejvíc ovlivnili vstupní fáze jeho basketbalové kariéry a především pak těžké začátky v Americe. „Je to pro mě velká čest stát zde na pódiu a přebírat cenu. Když jsem hrál, tak jsem nepřemýšlel o nějakých oceněních. Chtěl jsem hrát basketbal jak nejlíp to jde,“ vrátil téměř 20 let proti proudu času.

„Basketbal je týmový sport. A i po 15 letech a jako začínající trenér si myslím, že individuální ceny mají zůstat stranou. I tak je to pro mě dneska velká věc,“ zmínil svůj přístup, kdy upřednostňoval zájmy týmu nad své osobní.

Návrat do důvěrně známého prostředí donutil Luboše Bartoně k zamyšlení: „Měli jsme dobrý tým, plný skvělých lidí. Udržovali jsme si vítěznou mentalitu a to je něco, co toto místo ani po těch letech neopustilo. Když jsem se vrátil, viděl jsem jiné tváře na chodbách, ale duch zůstal stejný. Jsem rád, že jsem toho mohl být součástí.“

Na závěr svého poděkování na pódiu měl připravený vtip na nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Jenže manželka mi doporučila, abych ho neříkal,“ culil se a svou ženu poslechl.

Luboš Bartoň

Na hráčský dres, ve kterém je na plaketě zvěčněný, už si odvykl a přivyká novému pracovnímu úboru. V barvách Barcelony, kde Bartoň končil svou hráčskou kariéru, dělá dnes první trenérské krůčky.

Na začátku kalendářního roku převzal B-tým barcelonských kadetů, kterým předává praktické poznatky vítěze Euroligy i Eurocupu, ale také čerstvé vědomosti získané studiem trenérské licence.